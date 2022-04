RedMagic 7 Pro lança globalmente, SD 8 Gen 1 e refrigeração própria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A RedMagic está trazendo seu carro-chefe de telefones para jogos para regiões internacionais, incluindo o Reino Unido, a América do Norte e a Europa.

Já disponível na China, o RedMagic 7 Pro estará disponível para encomenda em uma oferta antecipada a partir de 22 de abril, com pré-encomendas mais amplas a partir de 27 de abril.

Dois modelos estarão disponíveis - Supernova, com 512GB de armazenamento, e Obsidian, com 256GB. Ambas as versões virão com 16GB de RAM.

O chipset para cada um é o Snapdragon 8 Gen 1 com uma ficha de jogo dedicada (Red Core 1).

Há um display FHD+ de 6,8 polegadas (1080 x 2400) AMOLED com uma taxa de atualização de 120Hz. Ele também suporta uma taxa de amostragem multi-dedos de 960Hz.

Uma câmera de 16 megapixels com tela inferior nega a necessidade de um entalhe, enquanto que a traseira ostenta uma unidade com três câmaras (64 megapixels, 8 megapixels e 2 megapixels).

Como um telefone para jogos, o RedMagic 7 Pro vem com seu próprio turbofan embutido para manter o dispositivo frio enquanto joga. Você também recebe uma tomada para fone de ouvido de 3,5 mm e um sensor de impressão digital para segurança. Uma bateria de 5.000mAh alimenta o aparelho.

Ambas as versões estarão disponíveis a partir da mesma data, com o RedMagic 7 Pro Supernova com preço de $899 / EUR899 / £759.

O modelo Obsidian será de $799 / EUR799 / £679.

Escrito por Rik Henderson.