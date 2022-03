Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora ainda pareça que o 5G ainda não foi totalmente implementado em todos os EUA ou mesmo no mundo, a Coreia do Sul já está pensando no padrão de próxima geração para suceder o 5G.

O país anunciou que "comercializará" serviços de sexta geração até 2028, de acordo com Lim Hye-sook, ministro da ciência e tecnologia da informação e comunicação da Coreia do Sul. Ela falou sobre 6G durante o MWC 2022 . “Continuamos nossos preparativos para a era 6G com o objetivo de comercializar 6G de 2028 a 2030”, disse Lim.

“Ele oferecerá uma rede 50 vezes mais rápida que o serviço atual e uma cobertura expandida de até 10 quilômetros acima do solo”, acrescentou Lim, segundo a agência de notícias Yonhap e o The Korea Herald . Lim também observou que a Coreia do Sul fez muito progresso na velocidade e cobertura da rede 5G desde que se tornou o primeiro país a comercializar serviços 5G em 2019.

Adicione tudo isso e, se a Coreia do Sul realmente começar a lançar o 6G primeiro nos próximos seis anos, talvez o resto do mundo comece a adotá-lo por volta de 2031.

Além disso, durante a feira anual de tecnologia móvel que aconteceu de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, a ministra disse que conversou com várias autoridades dos EUA, Finlândia e Indonésia sobre 5G, 6G e o metaverso. Ela prometeu que a Coreia do Sul planeja investir em tecnologias digitais como metaverso, blockchain, inteligência artificial e nuvem.

