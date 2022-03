Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Osom, uma nova startup de tecnologia que supostamente consiste em ex-funcionários da Essential, anunciou alguns detalhes sobre seu telefone principal, focado em privacidade, que será lançado ainda este ano.

Chamado de OV1, ele possui uma estrutura de aço inoxidável com detalhes em titânio, uma parte traseira em cerâmica, vidro de cobertura Corning Victus e um processador Qualcomm. Ele estará disponível em branco e preto fosco para começar, mas aparentemente mais cores estão em andamento. O Android Police afirmou que o OV1 é "visivelmente maior" do que o Essential Phone aclamado pela crítica - com o qual se parece, embora aparentemente não tenha sido intencional. É apenas a mesma equipe que projetou e projetou o Essential Phone também projetou o OV1.

Muito animado em anunciar que o OV1 será baseado em um chipset da série @Snapdragon 8. Embora isso signifique um pequeno atraso em nossa data de envio original, também significa uma experiência mais rica em recursos e mais privada para você. Chegando no quarto trimestre de 2022! #osom2022 #ownyourprivacy pic.twitter.com/SttMIXKgEz — OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 3 de março de 2022

O OV1 deveria ser totalmente anunciado no início de março, de acordo com o TechCrunch, mas foi adiado para que a empresa pudesse atualizar o processador do telefone. A Osom pretende usar um chipset da série Snapdragon 8, mas ainda não disse qual chip específico. Ele disse que o telefone terá uma duração de bateria "todo o dia" e suporte para banda ultralarga. Também podemos esperar uma "experiência de câmera verdadeiramente emblemática" no OV1 - graças às câmeras traseiras de 48 megapixels e 12 megapixels e um sensor frontal de 16 megapixels.

Por fim, ele terá espaço para dois cartões SIM físicos e será enviado com um cabo USB-C para C na caixa - mas sem bloco de carregamento. Dito isto, o USB-C é uma das coisas que tornam o OV1 um telefone focado na privacidade, pois possui um interruptor físico que permite aos usuários alternar entre carregar e compartilhar dados.

Uma luz também indicará qual modo está em uso.

O fundador e CEO Jason Keats disse à mídia que a Osom quer construir dispositivos e softwares e serviços que "facilitem a privacidade do usuário individual". Os detalhes ainda são escassos, assim como a data precisa de lançamento e o preço do OV1. Alegadamente, ele deve ser lançado nos EUA por volta do quarto trimestre e ter um preço bem abaixo de US $ 1.000.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Maggie Tillman.