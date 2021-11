Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As enormes vendas da Black Friday se tornaram mais do que apenas uma luta na loja de ferragens local para obter uma televisão a preço reduzido. Agora é um evento que abrange a maior parte do mês de novembro, com grande parte do desconto focado nas últimas duas semanas.

Nos últimos anos, a importância da Black Friday para os varejistas online disparou. Uma vez posicionado como "Cyber Monday", a realidade é que a segunda-feira final é quase irrelevante, com a maioria dos negócios tendo estado no ar por pelo menos uma semana inteira - e muitas vezes mais.

A expectativa para a Black Friday foi construída no início de 2021 e já estamos vendo pré-anúncios de negócios: já ouvimos falar de descontos de marcas como Oppo e OnePlus oferecendo descontos para smartphones e ouvimos de marcas como Arlo, TCL e Xiaomi - alguns dos quais já estão oferecendo vendas rápidas por meio de seus próprios sites.

Aborde essas negociações com cautela, no entanto. A Oppo está anunciando que oferecerá o Oppo Find X3 Pro com uma economia de 9 por cento - então, custará £ 999. No entanto, ele está disponível por apenas £ 849 no passado, então a economia que você pode ver pode não ser realmente a melhor.

Em alguns casos, você descobrirá que os preços online subiram, de modo que, quando os descontos vierem, parecerá um negócio ainda melhor.

Quando a Black Friday era limitada apenas a Black Friday, era fácil esperar para ver quais eram os preços e tomar sua decisão. Mas à medida que o evento fica mais longo, tomar uma decisão de compra fica mais difícil - os negócios iniciais podem não ser os melhores que aparecem durante o mês. Nos últimos anos, vimos alguns varejistas combinarem os preços à medida que os preços caíam.

Isso não quer dizer que a Black Friday não seja um grande evento de vendas. Haverá grandes descontos em várias áreas e verificaremos os preços para ver se algo é realmente um bom negócio - e procuraremos os melhores preços que podemos encontrar em smartphones , fones de ouvido e televisores .

A coisa mais importante a se considerar ao fazer compras nas promoções da Black Friday é o que você realmente precisa comprar e se está satisfeito com o preço que está sendo oferecido. Para muitos, esperar até meados de novembro pode ser a melhor estratégia.