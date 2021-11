Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Royole foi o primeiro fabricante a anunciar um smartphone dobrável , na CES 2019, no FlexPai. O telefone dobrável FlexPai apresentava uma tela que envolvia a parte externa, como o Huawei Mate X lançado no final do mesmo ano.

O FlexPai 2 foi então anunciado em setembro de 2020 e agora parece que a terceira geração do dispositivo poderia estar nos cartões.

O vazador em série Evan Blass - que tem um excelente histórico - publicou algumas imagens do que ele afirma ser o Royole (F3) em sua conta no Twitter. Embora Blass não tenha oferecido nenhum detalhe sobre o que é esperado do Royole FlexPai 3 internamente, algumas informações podem ser obtidas das imagens compartilhadas.

O dispositivo tem uma dobra vertical novamente, como seus predecessores ofereceram, e parece que a dobradiça foi redesenhada a partir do FlexPai 2 com um acabamento liso em vez de nervurada. Há uma caixa de câmera quadrada traseira, que é diferente da caixa de câmera vertical do modelo de segunda geração e parece que haverá duas lentes grandes, ao invés de quatro menores desta vez. Sem tela extra, porém, o dispositivo precisaria ser desdobrado para usar a câmera traseira.

Com base no recuo quadrado no lado oposto à caixa da câmera, parece que Royole continuará a oferecer uma tela por fora, em vez de optar por uma tela por dentro como o Samsung Galaxy Z Fold 3 . Dito isso, também pode ser que ele dobre para dentro e o recuo seja apenas um elemento de design. Também parece que usará uma câmera pop-up, em vez de uma câmera sub-display ou uma câmera perfurada.

Não está claro quais outras especificações o Royole FlexPai 3 oferecerá, embora suspeitemos que descobriremos em breve, agora que o design vazou.

