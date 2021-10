Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fabricante holandês Fairphone está de volta com seu primeiro aparelho 5G .

Como seus dispositivos anteriores, o Fairphone 4 5G é grande em sustentabilidade. É modular, o que facilita o reparo e, portanto, deve durar mais entre as atualizações.

Ele vem com uma garantia gigantesca de cinco anos sem nenhum custo adicional, a fim de incentivar os clientes a segurar o dispositivo por mais tempo do que o normal. O suporte do software também está garantido até 2027, com a empresa afirmando que garantirá que as versões do Android até o Android 15 funcionem. Se o chipset não for compatível, ele será aprimorado como parte do suporte pós-atendimento.

“Estamos adotando uma abordagem completamente diferente para fabricar smartphones”, disse a CEO da Fairphone, Eva Gouwens.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 1 Outubro 2021

"Estamos mudando a forma como os dispositivos são feitos e usados. Queremos desafiar a maneira tradicional de projetar dispositivos, incluindo a noção de que mais fino é melhor. O ponto de partida para o desenvolvimento foi produzir um smartphone premium sustentável à prova de futuro, facilmente reparável, projetado para durar e, portanto, mais circular e justo. "

Em termos de especificações, o Fairphone 4 5G vem com uma tela Full HD + de 6,3 polegadas, protegida pelo Corning Gorilla Glass 5.

Ele roda em um processador Qualcomm Snapdragon 750G, com 6 GB ou 8 GB de RAM, dependendo do modelo. O armazenamento é de 128 GB ou 256 GB, novamente dependendo do aparelho escolhido.

Há uma câmera principal de 48 megapixels na parte traseira, que suporta detecção de fase. Um sensor adicional de 48 megapixels está incluído para fotografia macro e ultra-ampla.

Um pargo de 25 megapixels está na frente, escondido em um pequeno entalhe.

O telefone está disponível para pré-encomenda agora em Fairphone.com , ao preço de £ 499 / € 579 ou £ 569 / € 649, dependendo da variante. O modelo de 128 GB estará disponível em cinza, com o modelo de 256 GB adicionando versões verdes e verdes pontilhadas também.

Ele será enviado a partir de 25 de outubro de 2021, com disponibilidade adicional por meio das operadoras do Reino Unido EE , Your Co-op Mobile, Honest Mobile, Sky Mobile e Virgin Media.