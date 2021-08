Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Então, você recebeu a vacina e quer uma maneira fácil de comprovar seu status de vacinação COVID-19 enquanto está em trânsito, especialmente se você esqueceu seu cartão de vacina em casa. Felizmente, existe uma solução fácil: Adicione o seu cartão de vacina COVID ao seu telefone. Será como um passaporte móvel de vacinação.

Nos Estados Unidos, grandes cidades - como Nova York, San Francisco e Nova Orleans - agora exigem prova de vacinação para jantar em restaurantes e participar de outras atividades internas. Todo o estado da Califórnia está seguindo o exemplo. Muitas empresas, equipes esportivas e shows musicais em todo o país também estão pedindo às pessoas uma prova do status de vacinação, devido ao ressurgimento do COVID-19 e da variante Delta. Mesmo no Reino Unido, há uma demanda crescente para comprovar o status de vacinação.

Na verdade, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse em julho que as casas noturnas inglesas e outros locais com grandes multidões exigirão que os clientes apresentem comprovante de vacinação completa a partir do final de setembro de 2021. Aqui, então, é como você pode facilmente carregar um registro em seu telefone, se você mora nos EUA ou no Reino Unido.

Aqui estão as diferentes maneiras de pesquisar e armazenar seu cartão de vacina:

Primeiro, verifique seu provedor de vacinas. Muitos americanos receberam suas injeções em uma farmácia local ou supermercado participando do programa de farmácia de varejo aprovado pelo CDC. Algumas dessas empresas permitem o acesso aos registros eletrônicos de imunização por meio de seu website. O Walmart permitirá que você recupere cópias de seus registros por meio de seu site e aplicativo . Da mesma forma, aqueles que foram ao CVS para as vacinas podem encontrar e acessar seus registros de vacinação COVID por meio de um portal.

Recomendamos pesquisar seu provedor online, ou ligar para ele, para descobrir se eles oferecem registros digitais de vacinas e como você pode adicioná-los ao seu telefone.

Alguns estados e territórios oferecem aplicativos de cartão de vacina para você usar. Por exemplo, Arizona, Louisiana, Maryland, Mississippi, Dakota do Norte, Washington, West Virginia e Washington DC usam o serviço gratuito MyIR Mobile. Enquanto isso, os californianos podem usar myvaccinerecord.cdph.ca.gov para acessar seus registros de imunização, e os nova-iorquinos têm o aplicativo Excelsior Pass. Saiba que vários estados, como Alabama, Arizona e Indiana, proibiram os passaportes para vacinas.

Agora, se o seu estado permite aplicativos de identificação digital - por exemplo, Colorado e Louisiana permitem - você pode usar isso para adicionar uma foto do seu cartão de vacina ao seu telefone. Os residentes do Colorado usam o aplicativo MyColorado, enquanto os residentes da Louisiana podem inserir uma versão eletrônica de seus registros no LA Wallet , o aplicativo de identificação digital do estado. Vale a pena pesquisar seu estado no Google para encontrar as informações mais recentes, pois provavelmente estão sujeitas a alterações, especialmente à medida que nos aprofundamos nessa pandemia sem fim.

Para os fins deste guia, explicaremos como os residentes de um estado - Nova York - podem usar o Excelsior Pass para adicionar seu cartão a um telefone e mostrar um comprovante de status.

Baixe o aplicativo NYS Excelsior Pass Wallet para iPhone ou Android. Abra o aplicativo e digite seu nome, código postal, número de telefone e data de nascimento. Além disso, insira a vacina que recebeu e quando recebeu a segunda dose.

Se você recebeu a dose única da Johnson & Johnson, basta inserir a data. Quando as informações forem processadas, seu cartão aparecerá. Quando estiver pronto para usar o passe, abra o aplicativo NYS Wallet que você baixou. Clique no passe ativo - o cartão que aparece no aplicativo. Você verá um código QR que pode ser lido por alguém que verifica sua vacinação. Você também pode adicionar o cartão à Carteira da Apple no iPhone tocando no botão “Adicionar à Carteira da Apple”. Se você fizer isso, basta abrir o aplicativo Wallet para recuperar o código QR.

Observação: você também pode inserir suas informações pessoais em epass.ny.gov para verificar sua identidade e, em seguida, poderá acessar seu passe com um código QR exclusivo para você. Você pode adicionar este passe digital ao aplicativo Excelsior Pass ou imprimi-lo para uma cópia física. A escolha é sua.

Vários aplicativos de identidade digital estão disponíveis para os consumidores dos EUA usarem para obter acesso a um aeroporto ou eventos esportivos e, agora, eles podem guardar seu comprovante de vacinação. Clear , CommonPass e VeriFly são todos considerados aplicativos confiáveis para armazenar registros de imunização.

O Clear usa uma varredura de seu rosto para aumentar a segurança. Mais especificamente, você precisará primeiro criar uma conta gratuita do Clear e, em seguida, carregar sua identificação com foto para digitalizar e verificar sua identidade. Nesse ponto, você pode criar uma senha e fazer login no Clear. No menu, adicione sua vacinação COVID-19 digitalizando seu cartão diretamente ou adicionando seu código QR fornecido por um estado com suporte. Você também pode acessar o site de um provedor, como o Walmart, para recuperar sua prova de vacina.

Depois de adicionar todas as informações necessárias, o aplicativo Clear irá gerar um código QR que pode ser escaneado para provar seu status de imunização.

Existem maneiras autenticadas de obter suas informações de imunização no app Apple Wallet, app Google Pay e até mesmo app Samsung Pay.

Alguns estados (como Nova York), bem como fornecedores de vacinas e aplicativos de terceiros, já oferecem maneiras de obter seu cartão de vacina no aplicativo Apple Wallet. Detalhamos como funciona o processo Excelsior Pass de Nova York na opção 2 acima. Você também pode usar o VaxYes do GoGetVax para gerar um certificado verificável que pode ser colocado na Apple Wallet (ou no Google Pay). Você precisará inserir seu número de telefone no site e depois fazer o upload de uma imagem de seu cartão de vacinação.

Em troca, você receberá um cartão digitalizado que pode ser armazenado na Apple Wallet.

Nota: Você também deve saber que a atualização do iOS 15 da Apple, prevista para o outono, incluirá um aplicativo de saúde atualizado que permite armazenar registros de imunização verificáveis.

O Google oferece uma página de suporte detalhando outras maneiras de acessar seu cartão de vacina, especificamente no Google Pay. Quando você receber sua injeção, poderá receber instruções de seu provedor sobre como encontrar seus registros online. Se sim, faça-o a partir do seu telefone. Quando for solicitado a salvá-lo localmente com o Google Pay , faça isso. Em seguida, vá para Configurações em seu dispositivo e toque em Google> Configurações de aplicativos do Google> Google Pay. Toque na parte inferior da tela e deslize para cima para localizar seu cartão COVID e salve-o.

Também pode ser perguntado se você deseja adicionar um ícone à sua tela inicial para facilitar a localização do seu cartão COVID. Se você deseja adicionar um atalho ao seu cartão COVID na tela inicial do seu dispositivo, toque em Mais (ícone de três pontos)> Salvar na tela inicial.

A Samsung fez parceria com a organização sem fins lucrativos The Commons Project para ajudar a digitalizar seu cartão de vacinação. Depois de autenticar seu cartão por meio do aplicativo CommonHealth, você pode adicionar os detalhes à sua carteira Samsung Pay . O recurso será lançado no final de agosto de 2021 para telefones Galaxy com suporte para Samsung Pay. Isso inclui todos os dispositivos Galaxy S desde o Galaxy S6, a linha do Note desde o Note 5, todos os dobráveis da Samsung e a série Galaxy A (A32 5G e A50).

A Samsung disse que seus dados estarão seguros e que a transferência do aplicativo CommonHealth para o Samsung Pay é fácil.

Pelo que podemos dizer, os proprietários do Galaxy precisarão usar o aplicativo Common Health para carregar seus registros de imunização de seu provedor. Este processo irá autenticar seu registro e permitir que você o exiba no aplicativo Samsung Pay e o compartilhe como um código QR. Parece semelhante a como o Google Pay pode adicionar cartões de vacina.

Finalmente, se o seu estado ou provedor de vacina não funcionar com o aplicativo de carteira do seu telefone para verificar o status da vacinação, como último recurso, você pode simplesmente digitalizar e salvar o cartão de vacinação com a câmera do telefone. Esteja ciente de que o método de digitalização do cartão não é verificável e pode não ser aceito em todos os lugares.

Existem várias maneiras de digitalizar seu passe para o iPhone. Por exemplo, você pode abrir o aplicativo Notas , criar uma nova nota intitulada "Vacina COVID-19" e clicar no ícone da câmera. Um menu deve aparecer com a opção de digitalizar documentos. Aponte sua câmera sobre o cartão e, quando ele focar, clique no botão na parte inferior da tela para capturar uma imagem. Como alternativa, você pode usar um aplicativo de digitalização de terceiros. O Google PhotoScan usou IA para fazer sua imagem parecer uma verdadeira digitalização.

Os usuários do Android podem fazer download do Google Drive . (Os usuários do iPhone também podem usar o aplicativo Google Drive.) Depois de fazer isso, basta tocar no símbolo "adicionar" e, em seguida, no símbolo "digitalizar" (ícone da câmera). A partir daí, posicione sua câmera sobre o cartão de vacinação até que ela focalize e faça a varredura. Você pode então salvar seu documento tocando na marca de seleção.

Os britânicos podem usar a opção 5, conforme descrito acima - que é usar a câmera do seu telefone para escanear e salvar seu cartão de vacina. Você também pode usar a opção 4 ou usar o aplicativo de carteira do telefone para armazenar e acessar seus registros de imunização. Mas também existe um caminho através do NHS, e é muito mais oficial.

Aqui está o que você precisa saber.

No Reino Unido, é mais fácil acessar o cartão de vacina pelo telefone. O aplicativo principal do NHS foi atualizado para permitir que aqueles que se qualificam para o NHS COVID Pass na Inglaterra o adicionem à sua Apple Wallet, em vez de apenas poder acessá-lo por meio do aplicativo do NHS ou baixá-lo como um PDF. Adicionar seu COVID Pass à sua Apple Wallet significa que ele é facilmente acessível, mesmo quando você não tem uma conexão com a Internet. O Pocket-lint tem um guia que explica como funciona o processo.

Lembre-se de que, para obter um Passe COVID, você precisa ser vacinado duas vezes ou precisa ter feito um teste negativo e informado o resultado ao governo.