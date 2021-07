Corning lança dois novos compostos Gorilla Glass para desempenho de câmera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fabricante do Gorilla Glass, a Corning acaba de anunciar dois novos compostos Gorilla Glass feitos especificamente como tampas de câmeras de telefones celulares. Chamados de Corning Gorilla Glass com DX e Corning Gorilla Glass com DX +, esses novos compostos supostamente melhoram a resistência a arranhões e a durabilidade em relação às atuais tampas de lentes de câmeras.

As tampas de câmera atuais têm revestimentos anti-reflexos que permitem especificamente uma boa captura de luz. A Corning diz que este novo composto aumentará o desempenho de captura de luz ao mesmo tempo que oferece mais durabilidade e resistência a arranhões. Afirma que permitirá que 98% da luz passe pelo compósito, em comparação com 95% das capas anti-reflexas. Ele afirma que uma tampa de lente arranhada distorce e prejudica o desempenho da câmera, o que faz todo o sentido, por isso é ótimo ver os avanços em melhorar isso.

Sempre há um incentivo para que o desempenho da câmera móvel seja o mais próximo possível da qualidade profissional e isso pode ser um passo na direção certa. Não protegemos nossos telefones tanto quanto protegeríamos uma câmera dedicada. Mesmo assim, tiramos muito mais fotos com um telefone do que com qualquer outra câmera.

A primeira empresa a usar o Corning Gorilla Glass com DX e o Corning Gorilla Glass com DX + será a Samsung, mas como a Corning fornece mais de 45 marcas com seu Gorilla Glass, sem dúvida encontrará seu caminho para muito mais telefones no futuro.

