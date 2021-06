London Tube será totalmente habilitado para 4G até o final de 2024

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após testes bem-sucedidos no ano passado, o trabalho começou na implantação completa de serviços móveis em toda a rede do metrô de Londres.

A Transport for London concedeu à BAI Communications um contrato de 20 anos para fornecer a tecnologia para fornecer conectividade de dados móveis em todas as estações e túneis. Os londrinos poderão, portanto, usar seus telefones mesmo quando viajam dentro de um trem do metrô.

Um esquema piloto está operando em East London desde março de 2020, com parceiros de rede móvel, incluindo O2 e EE, fornecendo conectividade 4G na linha Jubilee. O novo sistema será expandido para toda a rede até o final de 2024.

As primeiras estações centrais a obter conectividade total são Oxford Circus, Tottenham Court Road, Euston, Bank e Camden Town. As obras foram iniciadas e devem terminar no final de 2022. Outras estações serão adicionadas nos dois anos seguintes.

"Prometi aos londrinos que, se me reelegessem para um segundo mandato como prefeito, eu entregaria 4G em toda a rede do metrô. Já está funcionando na metade leste da linha Jubilee e tenho o prazer de anunciar hoje que estou cumprindo esse compromisso, o acesso total à internet estará disponível através do metrô, com as principais estações centrais de Londres, como Oxford Circus e Euston, definidas para se beneficiarem antes do final do próximo ano ", disse o prefeito de Londres, Sadiq Khan.

"Proteger empregos e estimular a economia de nossa cidade é uma das principais prioridades para mim enquanto Londres se reconstrói após esta pandemia, e investir na conectividade e na infraestrutura digital de Londres é fundamental para isso."

Escrito por Rik Henderson.