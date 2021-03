Telefone para jogos RedMagic 6 será lançado globalmente em 15 de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os telefones RedMagic Série 6 estarão disponíveis globalmente a partir de 15 de abril de 2021.

Anunciado anteriormente como a Edição Tencent para a China , o RedMagic 6 e o RedMagic 6 Pro também estarão disponíveis em vários outros países, incluindo os EUA, Reino Unido e Europa Central.

Os aparelhos custarão £ 509 ($ 599 / € 599) para o RedMagic 6 de 128 GB, £ 599 ($ 699 / € 699) para o 256GB 6 Pro.

Como as versões Tencent, as edições globais vêm com uma tela AMOLED Full HD + de 6,8 polegadas de 165 Hz e 6,8 polegadas (2400 x 1080) com amostragem de toque de dedo de 500 Hz para tempos de resposta ultrarrápidos.

Eles são alimentados pelo processador Qualcomm Snapdragon 888, com 12 GB de RAM no 6, 16 GB de RAM no 6 Pro.

Ambos os telefones utilizam o sistema de resfriamento multidimensional ICE 6.0 e apresentam um "turboventilador" integrado. Isso garante que cada um possa operar em altas velocidades de clock sem superaquecimento.

O RedMagic 6 Pro também possui uma placa traseira de dissipação de calor de grau aerodinâmico.

Ambos os telefones suportam conectividade 5G e câmeras triplas na parte traseira (64 megapixels, 8 megapixels, 2 megapixels). Há uma câmera de 8 megapixels na frente de cada um.

Os pré-encomendados antes de 9 de abril terão a chance de obter os verdadeiros fones de ouvido sem fio RedMagic de graça.

Escrito por Rik Henderson.