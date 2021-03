Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os telefones RedMagic Série 6 Tencent Edition, anteriormente divulgados, foram lançados na China, com a RedMagic também anunciando que um lançamento global para a linha de aparelhos para jogos ocorrerá em 16 de março.

Os telefones Tencent RedMagic 6 e 6 Pro vêm, cada um, com monitores AMOLED FHD + (2400 x 1080) de 6,8 polegadas com taxas de atualização de até 165Hz. A tecnologia Touch Choreographer permite que eles selecionem automaticamente a atualização correta com base em suas ações - de 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz e 165 Hz - o que garante que tarefas normais e visualização de vídeo consumam menos energia da bateria do que sessões de jogos mais intensos.

O 6 e o 6 Pro também apresentam uma taxa de amostragem do toque do dedo de até 500 Hz, permitindo tempos de resposta extremamente rápidos para jogos com tela sensível ao toque. O tempo de resposta pode ser tão baixo quanto 8 ms.

Cada um deles é equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 888, com a arquitetura Kryo 685 mais recente. Um núcleo super grande do Cortex-X1 permite uma freqüência de até 2,8 GHz , enquanto os gráficos Adreno 660 são reivindicados para melhorar o desempenho de renderização em 35 por cento (presumivelmente sobre a GPU no RedMagic 5S).

Você obtém 12 GB de RAM LPDDR5 e ambos os telefones são 5G.

As principais diferenças entre o 6 e o 6 Pro são que o Pro vem com uma memória flash mais rápida e um design de lâmina de gelo de dissipação de calor de "grau aerodinâmico" na parte traseira.

O empate Tencent inclui o motor de jogo Solar Core do desenvolvedor pré-instalado.

O preço dos telefones foi anunciado em 3.799 libras (420 libras) para o modelo inicial do Tencent RedMagic 6 (8 GB de RAM, armazenamento de 128 GB), 4.399 (486 libras) para o 6 Pro (12 GB de RAM, 128 GB de armazenamento).

A versão global do RedMagic 6 será anunciada na terça-feira, dia 16 de março de 2021. Você pode conferir a contagem regressiva do evento aqui .

Escrito por Rik Henderson.