Black Shark 4 com carregamento de 120 W

(Pocket-lint) - A linha Black Shark produziu alguns telefones incríveis para jogos nos últimos anos, com saltos decentes no desempenho entre as iterações. Sabemos que a quarta versão chegará em breve, graças aos repetidos vazamentos de certificação na China, e agora outro aviso oferece mais alguns detalhes.

O telefone passou pelo processo de certificação 3C e, conseqüentemente, teve seus recursos de carregamento revelados de uma maneira ligeiramente padrão.

De acordo com os avisos postados, o Black Shark 4, e um modelo Pro assumido, ambos terão 120W de carregamento rápido a bordo, permitindo que os usuários os liguem muito rapidamente ao usar uma fonte compatível.

Na verdade, a certificação até confirma que eles virão com um carregador para permitir aquela inicialização rápida, o que não é mais um dado graças à Apple e à Samsung.

Nós demos uma olhada no novo design do Black Shark 4 no início deste mês, então ele está se preparando para ser um lançamento nada surpreendente quando se trata, mas tudo ainda está muito para ser confirmado. Como nos modelos anteriores, porém, parece que haverá um botão dedicado para permitir que você ligue os modos de jogo do telefone, e também pode haver um novo leitor de impressão digital na lateral do aparelho.

Essa seria uma mudança interessante, mas teremos que esperar por um anúncio completo para saber mais.

Escrito por Max Freeman-Mills.