Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A MediaTek revelou seu novo modem 5G para smartphones: o M80.

Ok, ok, então é difícil ficar super empolgado com um modem, certo? Errado. Veja por que o M80 - que aparecerá em conjunto com os futuros chipsets Dimensity - é um passo importante na democratização do 5G.

O M80 é compatível com Sub-6GHz e mmWave. É o último deles - as bandas de frequência mais alta, de 24 GHz a 100 GHz - que importará ainda mais no futuro.

Por quê? Porque, principalmente nos Estados Unidos, tem havido muitos fornecedores licitando licenças de espectro de frequência. A FCC já concedeu vários bilhões de dólares em leilões para empresas como Verizon, AT&T, T-Mobile e muito mais.

Resumindo: as operadoras de telefonia móvel poderão utilizar essas bandas de frequência mais amplas para transmitir seus dados a taxas super-rápidas e acompanhar a demanda.

Portanto, quando uma empresa como a MediaTek produz o hardware para permitir que dispositivos futuros utilizem uma gama mais ampla de espectro de frequência, ele abre o mercado. Atualmente, o modem X60 da Qualcomm também oferece a capacidade de oferecer Sub-6 GHz e mmWave.

A grande questão é se a MediaTek será capaz de trazer o M80 para uma variedade de dispositivos, não apenas para telefones de ponta. Veremos quando os primeiros dispositivos equipados com M80 - que atualmente serão confirmados - serão lançados no final de 2021.

Escrito por Mike Lowe.