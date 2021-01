Vodafone, O2 e Three unem forças para aumentar a cobertura 4G rural do Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Três das redes móveis do Reino Unido concordaram em unir forças para aumentar a cobertura rural; O2, Vodafone e Três.

O burburinho pode ser todo sobre 5G, mas 4G está definido para ser a espinha dorsal da cobertura móvel para áreas rurais por algum tempo e será uma atualização de muitas áreas, sendo capaz de obter 3G ou pior.

O 3G será desativado oportunamente e o espectro realocado.

As antenas de telefonia existentes serão atualizadas junto com as novas com o objetivo de aumentar a cobertura 4G para pelo menos 90% do Reino Unido até 2026, chegando a 95% da população. Um dos principais benefícios é que as estradas rurais também serão mais bem servidas pela cobertura. As redes também afirmam que cerca de 1,2 milhão de empresas e residências terão melhor cobertura interna.

A Rede Rural Compartilhada é um programa de £ 1 bilhão para melhorar a cobertura móvel rural e foi acordado pelas operadoras de rede móvel, Governo e Ofcom em março de 2020 para evitar que eles sejam obrigados a fornecer serviços para áreas rurais.

Todas as três redes farão parceria nos 222 novos mastros que formarão a primeira parte da rede. O2 e Vodafone já compartilham cerca de 14.000 sites de mastro como parte de outro acordo de compartilhamento.

Haverá também algum financiamento do governo - cerca de £ 500 milhões - para eliminar áreas onde não há cobertura 4G de nenhuma operadora.

Escrito por Dan Grabham.