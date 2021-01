Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os processadores MediaTek de próxima geração para 2021 - o Dimensity 1200 e o Dimensity 1100 um pouco abaixador - estão chegando, devido a chegar em dispositivos ainda sem nome no final do primeiro trimestre.

Mas o que exatamente este novo hardware - que é construído na arquitetura de 6 nanômetros da TSMC - pode oferecer em termos de recursos? Bem, há conectividade 5G, suporte para câmeras futuras de última geração e, no caso do Dimensity 1200, a maior taxa de atualização de tela de qualquer plataforma até o momento (além do Snapdragon 888 da Qualcomm ).

Dimensity 1200: arquitetura de CPU Tri-cluster 1x ARM Cortex A78 (3GHz) 3x ARM Cortex A78 (2,8 GHz) 4x ARM Cortex A55 (2,0 GHz)

Dimensity 1100: arquitetura de CPU de cluster duplo 4x ARM Cortex A78 (2,8 GHz)

4x ARM Cortex A55 (2,0 GHz)

Ambos: GPU Mali-G77 de nove núcleos

Ambos: suporte de 16 GB de RAM

O Dimensity 1200 e 1100 são produzidos pela TSMC semiconductor usando seu processo de 6nm, a próxima etapa além do processo de 7nm do antigo Dimensity 1000 que foi lançado no final de 2019. Isso significa menor curso de corrente dentro da CPU e, portanto, maior eficiência e economia de energia - MediaTek afirma uma melhoria de 25 por cento de geração em geração.

Se você quiser jogar o jogo dos números, vale a pena apontar que tanto o Exynos 2100 da Samsung quanto a plataforma Snapdragon 888 da Qualcomm são processos de produção de 5 nm - então, teoricamente, deveriam ser mais eficientes.

Mas voltando ao Dimensity. O 1200 e o 1100 e ambos baseados no "APU 3.0" da empresa, que é um processador hexa-core de inteligência artificial (AI) - usado para lidar com a eficiência energética é como distribuir a carga de trabalho com base na tarefa em mãos.

O Dimensity 1200 é o topo de linha do par, com uma arquitetura tri-cluster composta por quatro núcleos de baixo custo, três núcleos de alto escalão e um núcleo ultra-poderoso. O Dimensity 1100, por sua vez, opta por um cluster duplo, dividindo núcleos de gama alta e gama baixa igualmente.

Ambos são poderosos, mas o 1200 pode ir ainda mais longe quando se trata de certos recursos. A MediaTek afirma que executará o PUBG Mobile em 90 fps constantes; a 1100 a 60fps.

Isso pode depender da RAM, mas há suporte para até quatro canais de LPDDR4 a 2133 MHz, portanto, até quatro lotes de 4 GB perfazendo um total de 16 GB.

Ambos: Modem M70 integrado 5G + 5G DSDS Sub-6 2CC



Qualquer processador topo de linha em 2021 suportará 5G, então não é nenhuma surpresa ver o Dimensity 1200 e o 1100 integrar o modem M70 da MediaTek.

Isso suporta 5G (e 5G dual SIM dual standby, ou seja, DSDS), incluindo suporte de banda Sub-6 e agregação de operadora (2CC), o que significa que a venda atual de espectro se tornará ainda mais pertinente para as velocidades do usuário final em um futuro próximo. No entanto, o M70 não suporta mmWave.

Dimensão 1200: Quad HD a 90 Hz, Full HD + a 168 Hz

Dimensão 1100: Quad HD a 90 Hz, Full HD + a 144 Hz

Ambos: suporte HDR10 +

Um dos recursos de destaque do Dimensity 1200 é o suporte para display. Ele pode lidar com resolução Full HD + de até uma taxa de atualização de 168 Hz - o anúncio mais rápido de qualquer processador até hoje (o SD888 da Qualcomm suporta 144 Hz). Isso é um grande elogio para os dispositivos de jogos de última geração, caso os fabricantes de telefones entrem a bordo.

O Dimensity 1100 suporta FHD + a 144 Hz, enquanto ambas as plataformas podem lidar com Quad HD de até 90 Hz. Isso deve fornecer muitas opções para dispositivos de resolução ultra-alta em termos de se você deseja selecionar a resolução em vez da taxa de atualização ou vice-versa - ou nem se você deseja aumentar a longevidade da bateria.

Também há suporte para HDR10 + - o formato de alto alcance dinâmico dinâmico - para que as telas brilhantes e os provedores de conteúdo corretos sejam capazes de oferecer uma experiência visual de primeira linha.

A decodificação de vídeo é compatível com o codec AV1, suportando conteúdo de 10 bits com resolução de até 4K. Não há codificação 8K aqui, como você pode encontrar em outro lugar.

Dimensão 1200: suporte de 200 megapixels (para câmera única)

Dimensão 1100: suporte de 108 MP (para câmera única)

Ambos: suporte para duas câmeras de 32 MP + 16 MP

O outro item importante é o suporte do Dimensity 1200 para resolução de câmera principal de processamento de até 200 megapixels. Atualmente, não há sensores de câmera única com resolução tão alta - mas isso mostra o que esperar da indústria nos próximos meses.

Por que você deseja suporte de 200MP? Bem, já existem câmeras de 108MP por aí, com rumores de 150MP ao virar da esquina. Normalmente, esses sensores de resolução ultra-alta são usados para fornecer vários locais de pixel para um único pixel de imagem resultante - geralmente quatro para um - para adicionar dados adicionais que resultam em maior precisão de cor, nitidez e faixa dinâmica. Mas também requer muito poder de processamento!

O Dimensity 1100 oferece suporte a 108MP, que até o momento é a resolução mais alta que você encontrará em um telefone. Muitos ainda oferecem unidades de 64 MP, portanto, para a experiência do sub-carro-chefe, suspeitaríamos de ver o 1100 aparecer em vários lugares.

Escrito por Mike Lowe.