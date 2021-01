Astro Slide 5G é o primeiro telefone 5G com um teclado QWERTY completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já há algum tempo no site de crowdfunding Indiegogo, o Planet Computers Astro Slide 5G agora é oficial e continua as tentativas da Planet Computers de reviver o mercado físico de smartphones QWERTY. Se não reviver, certamente ofereça um aparelho para quem ainda anseia por um teclado adequado.

É o primeiro telefone QWERTY com 5G integrado também, graças ao processador MediaTek Dimensity 800 interno. Este é um ponto sensível para alguns dos primeiros patrocinadores, embora tenham sido informados inicialmente que viria com o Dimensity 1000, um chipset de nível principal mais poderoso.

Esse teclado é o maior ponto de discussão aqui. É um teclado QWERTY completo que se espalha por toda a base, que fica sob a tela.

Quando quiser usá-lo, basta deslizar a tela para cima no modo paisagem, e a tela então se dobra e é mantida em ângulo por um sistema de dobradiça personalizado. Em essência, transformá-lo em um minúsculo laptop ou telefone estilo Communicator.

Ele remonta aos primeiros dias do Android, onde os teclados eram em grande quantidade, exceto as teclas não são coisas redondas minúsculas, elas são muito mais próximas das teclas de tamanho normal, com o objetivo de que você pode digitar com elas enquanto está sentado em uma escrivaninha ou mesa .

Vitalmente, este método de exibição deslizante significa que você pode realmente usar a tela como um smartphone normal quando está fechado. Modelos anteriores, como o Cosmo , só revelavam a tela principal quando abertos e tinham uma tela secundária minúscula e virtualmente inútil na frente.

As teclas são iluminadas por trás e não ficam comprimidas quando você desliza a tela sobre elas. Em vez disso, eles são recuados, deslizando facilmente sob a tela flip out quando terminar de usá-la.

Quanto a outras especificações, é um caso decididamente de médio porte. Esse processador Dimensity 800 é um processador de gama média, mas há um painel AMOLED fullHD + (1080 x 2340) de 6,39 polegadas na frente.

Por dentro, há uma bateria de 3.500 mAh que pode não ser a especificação final. A empresa está debatendo adicionar um pouco mais de espessura e introduzir uma capacidade de 4.000 mAh, para ajudá-lo a ser um telefone adequado para um dia inteiro ocupado.

Você obtém 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido usando um cartão microSD. Isso vai para uma nova bandeja de cartão que também pode caber em dois SIMs ao mesmo tempo que o cartão de armazenamento.

Para que seja conveniente carregar e conectar, há uma porta USB-C em ambos os lados do telefone, e ainda possui carregamento sem fio padrão Qi de até 10W.

Quando for lançado - esperançosamente em junho - ele será lançado rodando o Android 11 com os próprios aprimoramentos da empresa para fazer a maior parte da tela do desktop em paisagem e do teclado. Como os telefones anteriores, ele virá com seus próprios aplicativos de anotações, e-mail e organizador dedicados.

Ainda não há um preço totalmente definido, mas a empresa nos disse que custaria cerca de US $ 699 quando estiver disponível para compra oficialmente, embora isso possa mudar dependendo de vários fatores.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Rik Henderson.