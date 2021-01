Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os provedores de internet e celular do Reino Unido têm sido apontados por políticos por precisarem ajudar mais durante o último bloqueio nacional.

Os limites de dados precisam ser eliminados para uso educacional, dizem eles, à medida que pais de alunos desfavorecidos lutam com o aumento das contas de celular e banda larga ao tentarem educar seus filhos online em casa. Felizmente, porém, muitos provedores já se inscreveram em esquemas ou implementaram unilateralmente novos serviços para ajudar.

O líder trabalhista, Sir Kier Starmer, disse que o custo dos dados é "um grande problema" durante um programa da BBC Radio 4 na terça-feira.

"Estamos pedindo às pessoas que suportem restrições muito duras. E tem que haver o outro lado desse contrato", explicou.

"Todo mundo precisa tentar fazer isso funcionar. E isso inclui as empresas que podem tirar a cobrança pelos dados. É uma situação séria."

No entanto, Three, EE, Virgin Mobile, Smarty, Tesco Mobile e Sky Mobile já estão fazendo exatamente isso, por meio de um esquema do Departamento de Educação para ajudar crianças carentes sem acesso à banda larga doméstica. No caso do primeiro, está até fornecendo atualizações de dados ilimitadas gratuitas: "A Three UK fornecerá atualizações de dados ilimitadas para crianças em dificuldades na Inglaterra para garantir que elas possam continuar seus estudos, já que muitas escolas em todo o país mudam para aprendizagem remota ", disse a empresa em um comunicado enviado à Pocket-lint.

"Em uma parceria com o Departamento de Educação, onde uma criança é identificada como sem acesso à Internet em casa, sua escola pode solicitar dados adicionais gratuitos por meio do programa Get Help with Technology do DFE. Os dados ilimitados serão aplicados até o final do o ano letivo em julho. "

Os ISPs também estão fazendo sua parte. A Virgin Media oferece um serviço de banda larga Essential de 30 dias de baixo custo para clientes com Crédito Universal por apenas £ 15 por mês. Enquanto a BT elevou os limites de uso de dados em todos os planos de banda larga domésticos.

O pior problema é quando os pais só têm acesso ou podem pagar planos móveis pré-pagos com dados limitados, que cobram taxas adicionais exorbitantes se uma criança tiver que usar a conexão para ligações escolares Zoom e Equipes, para exemplo. Nesse caso, eles devem entrar em contato com um site do DoE dedicado em gov.uk para descobrir como obter conectividade de dados alternativa. As escolas também podem ser contatadas diretamente, já que podem se inscrever para roteadores sem fio 4G ou SIMs de dados, como os fornecidos pela Vodafone pouco antes do Natal.

Escrito por Rik Henderson.