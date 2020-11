Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A MediaTek anunciou o Dimensity 700, sua entrada no final de 2020 no espaço do chipset 5G, com o objetivo de trazer a conectividade 5G para o mercado de massa.

Com o Dimensity 1000 topo de linha já no mercado - e a série Dimensity 800 já existente também - você deve estar se perguntando por que o Dimensity 700 é importante.

Aqui está uma análise dos detalhes do chipset 5G acessível e por que ele é importante.

7nm system-on-chip (SoC)

Memória LPDDR4X de 2133 MHz

CPU Octa-core (2x big núcleos: Arm Cortex-A76, para 2,2 GHz)

Agregação de portadora 5G (2CC)

Voice over New Radio (VoNR)

Dual SIM dual standby (DSDS)

Agora, 5G não é novo. Mas a rede de baixa latência e super-rápida está aqui, está se expandindo e é o futuro da conectividade móvel. O obstáculo inicial para o 5G era o gasto total, e é por isso que chipsets mais acessíveis, como o Dimensity 700 - por sua vez, tornando os aparelhos mais acessíveis - são um fator-chave para tornar o 5G uma proposta de mercado mais massiva.

O Dimensity 700 da MediaTek foi construído e otimizado para 5G , como um sistema no chip (SoC) com modem integrado. Ele oferece suporte a agregação de operadora 5G (2CC), dual SIM dual standby (DSDS) 5G e serviços de Voice over New Radio (VoNR).

Algumas dessas coisas podem soar como jargão agora, mas são fatores importantes. A agregação de portadora significa que várias bandas de frequência são usadas simultaneamente para aumentar a taxa de dados. VoNR só é possível em 5G, pois utiliza a arquitetura SA de tais redes para fornecer latência significativamente mais baixa e qualidade de som e imagem mais alta - proporcionando melhores chamadas de vídeo e telefone.

Apoia: Atualização de tela de 90 Hz Vários assistentes de voz Resolução de câmera de 64 megapixels Tecnologia de economia de energia MediaTek 5G UltraSave



Só porque este não é o chipset mais avançado da MediaTek no mercado - que vai para o Dimensity 1000 (no momento em que este artigo foi escrito) - não significa que ele corta os cantos das capacidades.

A chave para o suporte de recursos é a capacidade de lidar com taxas de atualização de tela de 90 Hz, trazendo experiências visuais mais suaves para dispositivos móveis. Claro, 120 Hz e além já existem em outros lugares, mas eles consomem mais energia, não funcionam em resoluções completas em alguns casos e são mais a reserva de telefones para jogos. Habilitar 90 Hz - que é um aumento de taxa de quadros de 50 por cento sobre 60 Hz de uma tela padrão - e suporte para resolução FullHD +, é um excelente ponto de partida.

Também há suporte para câmeras de 64 megapixels. Isso é importante porque cada vez mais os fabricantes estão usando um sensor principal de 64 MP e, em seguida, usando processamento de pixel quatro em um para produzir um resultado de 16 megapixels com qualidade superior. Ter o poder de processamento para habilitar isso é uma coisa, mas MediaTek também suporta o Modo Noturno - que requer processamento para ajustar computacionalmente as fotos tiradas no escuro ou em condições de pouca luz.

Além do suporte a vários assistentes de voz, há também a tecnologia 5G UltraSave da MediaTek para economizar energia. Como descobrimos com os primeiros dispositivos 5G, essas velocidades podem consumir a bateria significativamente - é por isso que o gerenciamento de energia e o engajamento do 5G apenas quando necessário é fundamental para garantir um longo uso do dispositivo. Muitas pesquisas ao longo dos anos avaliaram que a vida da bateria é o ponto principal para os usuários de smartphones, afinal.

Como a plataforma acaba de ser anunciada, ainda vai demorar algum tempo até que os primeiros dispositivos cheguem ao mercado. No momento em que este artigo foi escrito - com o Virtual Executive Summit anual da MediaTek em andamento - ainda não vimos nenhum fabricante aparecer.

Mas, na verdade, a parte principal do Dimensity 700 é mais do que provável que você não saiba que está em seu futuro telefone. Dados os recursos que ele habilita e o preço que tem como alvo, este é um SoC que tem tudo a ver com habilitação silenciosa.

Escrito por Mike Lowe.