O FlexPai 2 de Royole oferece resposta ao toque mais rápida e uma dobradiça mais durável para o mercado de telefones dobráveis

(Pocket-lint) - Royole revelou seu Flexpai de segunda geração, e traz uma dobradiça mais durável e uma tela flexível que afirma ser a tela mais "rica em cores" em qualquer telefone dobrável.

O primeiro Flexpai, você deve se lembrar, foi um dos primeiros smartphones dobráveis a ser anunciado por qualquer empresa, e apresentava um display que envolvia a parte externa do telefone quando fechado. Semelhante em teoria ao Huawei Mate X e XS .

Este último modelo foi anunciado na China esta semana e Royole construiu uma dobradiça atualizada nele. No comunicado à imprensa, Royole a descreve como uma dobradiça contínua e contínua de 180 graus, o que significa que é suave para abrir e fechar.

É feito de materiais como metal líquido e liga de alumínio e titânio, o que o torna leve e durável.

Além do mais, o próprio painel da tela foi testado para resistir a muitas dobras e desdobramentos. Na verdade, ele pode lidar com 1,8 milhão de dobras, de acordo com a fábrica.

A tela não é apenas "rica em cores", mas também um dos painéis flexíveis mais brilhantes com um tempo de resposta de apenas 0,4 ms, tornando-o um dos dobráveis com melhor resposta ao toque do mercado.

Quando totalmente aberta, a tela grande mede 7,8 polegadas, transformando-se naquele agora familiar visual de mini-tablet quadrado, mas quando fechada essa tela forma uma experiência mais tradicional de smartphone.

Há um sistema de câmera quádrupla embutido no telefone para oferecer versatilidade e várias distâncias focais para escolher, além de carregamento rápido USB-C e bateria de 4.500 mAh.

Em termos de potência, ele está equipado com o processador Snapdragon 865 da Qualcomm, o que significa que também suporta 5G.

FlexPai 2 está sendo lançado inicialmente na China nas variantes de cores Cosmic Grey, Midnight Black e Sunrise Gold e custará RMB 9988, que é cerca de $ 1.430 nos EUA ou £ 1.160 no Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.