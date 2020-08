Cosmo Communicator da Planet Computer mantém vivo o sonho do PDA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes dos smartphones se tornarem os dispositivos essenciais e finais que são agora, houve uma era em que os organizadores pessoais eram vistos como itens indispensáveis para profissionais sérios. Ou apenas aqueles que queriam estar em dia com suas agendas lotadas sem ter que carregar um Filofax em constante expansão.

É aí que entram os PDAs. Alguns eram apenas tablets básicos com tela sensível ao toque, outros, como o Psion, tentavam oferecer uma experiência de teclado semelhante ao que você gostaria de ver em um laptop.

Nos dias em que os laptops também eram muito grandes e volumosos, era desejável ter algo menor e de bolso que pudesse fazer muitas das mesmas coisas e sincronizar com o seu computador quando você chegasse em casa ou no escritório.

Para a Planet Computers, esse é um nicho de mercado que ainda existe e, portanto, seguindo alguns rumores em torno de seu Gemini inspirado na Psion , a empresa continuou com modelos mais novos e o mais recente é o Cosmo Communicator.

Teclado de cinco linhas

Teclas retroiluminadas com brilho ajustável

Disponível em várias configurações de teclado

O mais recente dispositivo da Planet Computers gira em torno do teclado. É tão grande quanto você poderia esperar em um dispositivo que pode ser (quase) de bolso. As teclas são grandes. Não é tão grande quanto um teclado de tamanho normal, mas ainda assim, eles são facilmente os maiores que vimos em um dispositivo móvel por um tempo.

Além do mais, eles são iluminados por trás e você pode ajustar o brilho deles para corresponder à configuração em que está.

Como digitador digital, pode demorar um pouco para se acostumar com as teclas sendo apertadas - em comparação com um teclado de laptop / PC - mas é certamente possível se acostumar com a sensação e proximidade de todas as teclas.

Além do mais, a Planet Computers vende o dispositivo com uma série de layouts de teclado regionais diferentes, então se você quiser japonês, americano, alemão, britânico ou qualquer outro layout, há uma boa chance de que eles tenham um que atenda às suas preferências.

A sensação do botão também é decente e tem quase tanta movimentação nas teclas quanto você obteria de um teclado adequado. Na verdade, há mais viagens do que você encontraria em alguns teclados de laptop.

Touchscreen de 2 polegadas na parte externa

Tela principal fullHD + de 5,99 polegadas

A maneira errada de pensar no Cosmo Communicator é como uma forma de smartphone com um teclado conectado. Seu design e implementação basicamente impedem você de usá-lo dessa maneira. Com o dispositivo fechado, a pequena tela sensível ao toque na frente é essencialmente útil apenas para ver as notificações em espera ou a hora.

Quando aberto, você não pode usar a tela principal no modo retrato, e o teclado sendo um acessório permanente significa que nem sempre é conveniente usar a tela sensível ao toque no modo paisagem. Então, é claro, há o tamanho. Comparado até mesmo a alguns dos maiores telefones que existem, o Cosmo é um gigante.

Este é um PDA; um computador miniaturizado que executa uma versão adaptada do Android 9 e possui slots para cartão SIM para suporte de celular. Pense nele mais como um minúsculo laptop Android que pode fazer ligações. Não é um telefone Android com um teclado permanente e suas expectativas provavelmente serão atendidas mais de perto.

Embora a interface não seja tão diferente de se você tivesse uma versão padrão do Android Pie, ela está na orientação paisagem e, portanto, as interações são um pouco diferentes. Ele também vem equipado com vários aplicativos focados na produtividade, incluindo um aplicativo de agenda para gerenciar seus compromissos e eventos de calendário, além de um aplicativo de anotações.

É importante notar que ele tem Google Play Store e Play Services também, e isso significa que você pode baixar e instalar qualquer aplicativo Android que desejar. Exatamente como você faria em um smartphone.

171 x 79,3 x 17,3 mm

Pesa 326 gramas

2 portas USB-C

Uma coisa que pode ser dita sobre o Cosmo é que ele certamente parece um dispositivo bem feito. Tem um peso reconfortante e a dobradiça, quando aberta e fechada, não parece solta ou como se pudesse desistir após algumas semanas.

Seria bom ter uma dobradiça ajustável que pudesse segurar qualquer ângulo em que você quisesse colocá-lo (ele não parece ter um desses), então, nesse sentido, não é exatamente o mini laptop completo que deseja ser .

Também possui praticamente todas as portas e botões de que você possa precisar. Há uma entrada de 3,5 mm para fones de ouvido com fio, duas portas Tipo C para conectividade / carregamento e até mesmo um sensor de impressão digital sob o vidro na frente para desbloqueio.

Deve ser dito que é um lugar um pouco estranho de se ter se você quiser desbloquear o telefone depois de abri-lo. Pelo menos é, se você quiser usar o polegar.

Você pode - é claro - usar outro dedo, mas pela primeira vez, provavelmente, sentimos que um sensor de impressão digital montado na lateral pode funcionar melhor em termos de posição. Ele tem espaço suficiente para um, com certeza.

Custa £ 799 no Reino Unido

$ 1.065 nos EUA

O problema do Cosmo Communicator é que ele é um daqueles dispositivos que ninguém conseguirá convencer você de que você precisa. Ele tem seu nicho de mercado e, para as pessoas que realmente desejam um dispositivo como este, é um dos únicos no mercado que atende a essas necessidades.

Para aqueles que desejam uma experiência de smartphone com um teclado físico, provavelmente você vai preferir algo como o smartphone F (x) Tec . Tem muito mais um toque tradicional. Também não é tão caro. O Cosmo Communicator vai custar-lhe pesadas £ 799 se você decidir gastar muito dinheiro.

No geral, porém, o Cosmo Communicator foi projetado para um tipo de função muito específico e - por menor que seja esse pequeno segmento do mercado - ele o acerta.

Escrito por Cam Bunton.