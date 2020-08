Como ler um código QR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os códigos QR são pequenos códigos de barras de matriz quadrada em preto e branco que contêm certas informações, como o endereço de um site, aplicativo, senha ou imagens.

Quando digitalizado com seu telefone , o código QR o levará diretamente para uma página da web, menu, tela de pagamento, aplicativo específico ou oferecerá informações específicas exclusivas do código. QR significa Quick Response com a ideia de que quando o código é lido, a informação que ele fornece é instantânea e o que você está procurando.

Os códigos QR estão por toda parte. Você pode encontrar um QR Code no topo de um menu, levando-o para uma página de pagamento ou talvez uma carta de vinhos separada, ou você pode encontrá-los em uma scooter ou bicicleta de aluguel, levando-o ao aplicativo que você precisa baixar para alugá-lo por exemplo.

Aqui está como escanear um código QR sem um aplicativo em dispositivos iPhone e Android .

Tudo que você precisa fazer para ler um código QR com o iPhone é iniciar a câmera.

Você não precisa de um aplicativo leitor de código QR separado. Basta abrir o aplicativo de câmera nativa em seu iPhone e certificar-se de que o código QR está dentro do visor da câmera e um pop-up aparecerá, no qual você precisará tocar para ser redirecionado para a página, aplicativo ou informações armazenadas no código.

Também é possível adicionar um leitor de QR Code ao Control Center para que, ao deslizar de cima para baixo à direita, se você tiver um iPhone com Face ID, ou deslizar de baixo para cima, se tiver um iPhone Touch ID, o leitor de QR Code será rápido acessar.

Para adicionar o leitor de QR ao seu Centro de controle: Abra Configurações> Centro de controle> Personalizar controles> Toque no "+" verde ao lado do leitor de código QR. Você pode então usar as três linhas à direita para mover o QR Code Reader para cima em seu Control Center.

Quando você precisar escanear um QR Code Reader, abra o QR Code Reader do Centro de Controle e alinhe o QR Code com a caixa quadrada. Você será direcionado para as informações armazenadas no código.

Como editar e personalizar o Control Center no iPhone

Se você tem um telefone Android, pode usar o aplicativo Google Lens para escanear um código QR em vez de baixar um aplicativo de terceiros ou pode usar o Google Lens por meio do aplicativo de câmera nativo em muitos telefones Android.

Para telefones Samsung , um leitor de QR Code está embutido no aplicativo da câmera como o iPhone oferece, permitindo que você escaneie um código QR simplesmente colocando-o no visor da câmera, com um pop-up aparecendo com as informações detectadas no código.

A Samsung também tem o Bixby Vision, que é capaz de ler códigos QR, além de identificar outros objetos, como o Google Lens, e você também pode adicionar um leitor de QR às suas configurações rápidas se ele ainda não estiver lá.

Para adicionar um leitor de código QR às configurações rápidas do seu telefone Samsung: Selecione as configurações rápidas na parte superior da tela> toque no ícone do menu de três pontos> toque em Ordem dos botões> Arraste o botão Digitalizar código QR em seus blocos > Concluído. Assim que estiver lá, você pode simplesmente tocar nele para iniciar o recurso quando quiser.

Para telefones Google Pixel e alguns telefones Android One , você pode iniciar o Google Lens tocando e segurando em qualquer lugar no visor do aplicativo de câmera nativo, pois eles têm o Google Lens integrado na câmera. Você poderá então usar o Google Lens para escanear o código QR.

Para OnePlus , você pode usar o aplicativo de câmera nativa, mas você precisará tocar no ícone do Google Lens no canto para ler o código QR.

Para telefones Huawei, novamente, você pode usar o aplicativo de câmera nativa, mas você precisa primeiro tocar no ícone da lente AI no canto superior esquerdo, seguido de selecionar o ícone do scanner de código, após o qual você será capaz de digitalizar o Código QR e acesse as informações.

Para telefones Sony, o Google Lens é integrado à câmera nativa, mas, como os dispositivos OnePlus, você precisará tocar no ícone do Google Lens para ler o código QR.

Escrito por Britta O'Boyle.