T-Mobile US expande sua cobertura 5G em mais de 30%

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A T-Mobile US anunciou um grande aumento em sua rede 5G em cerca de 30%. Com o lançamento da chamada rede 5G autônoma (SA), quase 250 milhões de pessoas em mais de 7.500 cidades dos EUA agora têm cobertura 5G - cerca do dobro da presença da AT&T rival mais próxima. A Verizon ainda cobre apenas áreas centrais das principais cidades.

O movimento ocorreu quando a T-Mobile procurou deixar de lado a prolongada aquisição da quarta companhia aérea americana Sprint . O serviço 5G de banda média da Sprint foi incorporado ao 5G da T-Mobile para ajudar a alcançar o nível atual de cobertura e impulsioná-lo ainda mais, inclusive em edifícios.

A aquisição foi uma grande distração e custo para a T-Mobile, que até prometeu que ajudaria a Dish a se tornar outro concorrente (hospedando-os como uma rede virtual inicialmente) para substituir a Sprint.

As redes 5G independentes têm o benefício de uma menor latência (a T-Mobile registra uma queda de 40%) e foram projetadas para futuras aplicações 5G, como fábricas inteligentes e veículos totalmente conectados.

A tecnologia principal 5G da T-Mobile vem da Nokia e Cisco, enquanto a infraestrutura de rádio é da Ericsson e Nokia. Sim, é assim que as coisas parecerão para redes móveis em um mundo onde a Huawei está sendo cada vez mais marginalizada pelo 5G - e é proibida nos EUA, é claro.

Escrito por Dan Grabham.