Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nubia está acompanhando o Red Magic 5G com uma atualização incremental. O novo Red Magic 5S vai para a China primeiro, mas terá um lançamento global em setembro.

É um telefone para jogos com uma tela de 144Hz e 6,6 polegadas com "Touch Choreographer" e botões de ombro de 320Hz. Ele também inclui um processador Snapdragon 865, 8 GB a 16 GB de RAM, 128 GB a 256 GB de armazenamento, três câmeras traseiras (64 megapixels f / 1.8 primárias, 8 megapixels f / 2 ultra amplas e macro de 2 megapixels), uma câmera 8- câmera frontal megapixel f / 2, bateria de 4500mAh com carregamento rápido de 55W e suporte para 5G, Bluetooth 5.1, NFC e até Wi-Fi 6.

A empresa não mencionou uma resolução de tela para o telefone ou se o Snapdragon 865 é a versão plus, mas disse que o sistema de refrigeração foi melhorado (4,3% melhor ventilação) e a taxa de amostragem do toque no gatilho do ombro passou de 300Hz para 320Hz . O Red Magic 5S também possui um novo acessório dedicado chamado Ice Dock. Custa 179 CNY e foi projetado para manter o telefone mais frio que o sistema de resfriamento ativo dentro.

Lembre-se de que o Red Magic 5G chegou no início deste ano com muito desse mesmo hardware. Pelo que sabemos, os dois telefones são muito parecidos.

O Red Magic 5S estará disponível nas cores Sonic Silver e Pulse (vermelho e azul) no lançamento. Tem um preço inicial de 3799 CNY (US $ 542 ou US $ 419). As encomendas começam em 28 de julho. Nubia disse que o telefone será lançado pela primeira vez na China em 1 de agosto de 2020. Um lançamento global ocorrerá no próximo mês.

A Nubia planeja anunciar mais detalhes, incluindo uma doação, no site Red Magic nos próximos dias.

Escrito por Maggie Tillman.