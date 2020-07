Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Seu próximo telefone pode estar oculto em um novo tipo de Gorilla Glass da Corning.

A Corning, com sede em Nova York, fabrica um produto Gorilla Glass que foi usado na exibição de bilhões de dispositivos em todo o mundo a partir de dezenas de grandes marcas, incluindo Apple e Samsung. É conhecido por ser danificado e resistente a arranhões.

Bem, agora, a Corning está anunciando sua mais recente inovação no departamento de vitrines, na forma de um novo produto chamado Gorilla Glass Victus.

Este vidro pode não apenas suportar uma queda acentuada, mas também arranhões. A Corning afirmou que seu novo copo Victus - que substitui o Gorilla Glass 6, portanto não haverá Gorilla Glass 7 - tem um desempenho melhor do que todas as gerações anteriores, alguns dos quais não tiveram um desempenho tão quente nos últimos testes de durabilidade. A empresa disse que possui o dobro da resistência a arranhões do Gorilla Glass 6, além de quatro vezes a resistência dos vidros concorrentes.

Um telefone protegido por Victus pode sobreviver até uma queda de 2 metros (6,5 pés).

O Gorilla Glass 6 suporta apenas 5,25 pés, enquanto o 5 pode suportar 3,9 pés. A resistência à queda também melhorou, pois é capaz de 20 quedas de um metro em média, enquanto o Gorilla Glass 6 só conseguiu sobreviver a 15 quedas dessa altura.

A Samsung será a primeira a apresentar ao Victus um produto "nos próximos meses", e muitos outros OEMs também estarão presentes.