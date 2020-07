Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há um pouco de batalha pelo domínio de possuir o mercado 5G acessível. A Qualcomm já havia anunciado seu Snapdragon 690 - e agora a MediaTek revelou seu rival, o Dimensity 720, com lançamento iminente.

Embora atualmente nenhum dispositivo possua o Dimensity 720, espera-se que uma variedade de telefones acessíveis comece a aparecer a partir do terceiro trimestre de 2020. E acessível é a palavra: este chipset tem como objetivo levar velocidades de conectividade 5G a telefones não principais, permitindo maior acessibilidade.

O 720 integra um modem 5G ao chip, juntamente com todos os outros componentes para gerenciar o processamento gráfico, processamento de imagens, inteligência artificial e assim por diante.

A MediaTek destacou alguns dos recursos que o 720 permitirá. Ele suporta dispositivos com taxas de atualização de 90Hz - que é o padrão para muitos dispositivos atuais, portanto, não há nada de errado com o potencial pelos sons dele.

Essas telas também poderão oferecer alta faixa dinâmica, incluindo conteúdo HDR10 + - para que os metadados quadro a quadro que retratam a imagem ocorram em tempo real - para obter o melhor equilíbrio entre brilho máximo e pretos de ponta.

O suporte à câmera de até 64 megapixels significa que mesmo as ofertas de resolução ultra-alta com recursos de super amostragem também serão um grampo de dispositivos acessíveis. Múltiplas câmeras também são suportadas, embora não com essa resolução se estiverem sendo usadas em conjunto (é 20 + 16MP no máximo para uma configuração dupla).

Vamos aguardar para ver quais marcas implementarão o chipset da MediaTek em seus dispositivos nos próximos meses. Vai levar a luta para a Qualcomm para ver se o Snapdragon pode suportar o desafio da Dimensity - e manter o mercado 5G diversificado e acessível para os consumidores como resultado.