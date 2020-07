Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung deve lançar o carro - chefe do Galaxy Note 20 Ultra em 5 de agosto, em um evento virtual Samsung Unpacked , e o relatório mais recente sobre o próximo dispositivo sugere que ele pode ser otimizado para transmitir jogos do Xbox pelo xCloud.

De acordo com um relatório do WinFuture traduzido pelo Google , o modelo Galaxy Note 20 Ultra 5G da Samsung será fabricado "no âmbito de uma cooperação com a Microsoft". O resultado final será um telefone otimizado para jogos online do Project xCloud. O Xbox Game Pass, com mais de 90 jogos do Xbox, deve estar disponível no smartphone pela nuvem, tornando o Galaxy Note 20 Ultra um "console de jogos portátil", descreve o WinFuture.

Lembre-se, em agosto passado, no último evento de lançamento do Galaxy Note, a CEO da Microsoft, Satya Nadella, subiu ao palco para discutir uma parceria renovada entre as duas empresas que veriam a Samsung pré-instalar os aplicativos da Microsoft no Galaxy Note 10, incluindo o aplicativo Your Phone e Aplicativos do Office.

O WinFuture, que tem um excelente histórico de vazamentos de notícias relacionadas ao Windows e outros detalhes interessantes sobre tecnologia, também observou que a nova Nota deve apresentar uma tela de 6,9 polegadas. Espera-se que a tela tenha uma resolução de 3200 x 1440 e uma taxa de atualização de 120Hz.