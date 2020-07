Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O recurso de chave digital do carro da Apple está oficialmente disponível, embora suspeitemos que apenas alguns selecionados o usem.

Em 15 de julho, a Apple lançou o CarKey como parte das atualizações do WatchOS 6.2.8 e iOS 13.6. A empresa anunciou o recurso pela primeira vez no evento WWDC virtual do mês passado. Ele permite que os usuários de dispositivos Apple bloqueiem, destranquem e liguem remotamente veículos compatíveis e funcionem mesmo se o iPhone estiver morto.

O CarKey funciona através do aplicativo Apple Wallet no iPhone ou no Apple Watch. Ele ainda permite que os usuários compartilhem chaves com até cinco amigos através do iMessage. Os usuários podem conceder níveis variados de acesso a seus amigos e, se um dispositivo for perdido ou roubado, suas chaves digitais poderão ser facilmente desabilitadas pelo iCloud.

O problema é que você precisa de um veículo que realmente suporte o CarKey para usar o recurso. A BMW é um dos primeiros fabricantes a fazer parceria com a Apple. Atualmente, qualquer série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M ou Z4 pode usar o CarKey - desde que o carro tenha sido fabricado após 1 de julho de 2020.

Se for você, atualize o seu iPhone e coloque-o na maçaneta da porta do seu carro. De lá, coloque-o no carregador Qi central e toque no botão de ignição.

A Apple ainda não anunciou quais outras montadoras planejam apoiar o CarKey.