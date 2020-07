Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Federal Communications Commission, um órgão regulador dos EUA, designou oficialmente a Huawei e a ZTE como ameaças à segurança nacional, uma etapa final para bloquear as duas empresas chinesas de telecomunicações de bilhões de dólares em subsídios federais de banda larga.

A FCC votou por unanimidade no ano passado para barrar os fabricantes de telecomunicações que consideravam ameaças à segurança nacional de receber fundos destinados a ajudar a expandir o acesso à Internet na América rural. O anúncio do órgão em 30 de junho, declarando a Huawei e a ZTE como ameaças, significa que as empresas americanas de celulares não poderão mais gastar dinheiro federal em equipamentos das empresas chinesas.

Especificamente, a FCC impediu que os provedores de telecomunicações usassem dinheiro do subsídio do governo - por meio de um Fundo de Serviço Universal de US $ 8,3 bilhões - para comprar equipamentos da Huawei e da ZTE para suas próprias redes e, posteriormente, quaisquer possíveis acúmulos em regiões mal servidas dos EUA.

Embora a FCC ainda não tenha divulgado nenhuma evidência para provar que a Huawei e a ZTE são ameaças à segurança nacional dos EUA, o próprio presidente da FCC, Ajit Pai, divulgou a seguinte declaração sobre o assunto:

“Com as Ordens de hoje, e com base no peso esmagador de evidências, o Bureau designou a Huawei e a ZTE como riscos de segurança nacional para as redes de comunicações americanas - e para o nosso futuro 5G. . . Ambas as empresas têm laços estreitos com o Partido Comunista Chinês e o aparato militar da China, e ambas estão amplamente sujeitas à lei chinesa, obrigando-as a cooperar com os serviços de inteligência do país. ”

Ambas as empresas negaram repetidamente no passado quaisquer alegações de ameaças à segurança nacional dos EUA. Entramos em contato com eles para um comentário.

Na realidade, não.

Embora seja uma escalada na tentativa do governo federal de proibir as empresas de telecomunicações chinesas, como Huawei e ZTE, os EUA, a única maneira que isso afeta materialmente você é que poderia tornar mais difícil para as empresas menores fornecer serviços a você de uma maneira mais taxa acessível. Afinal, a decisão da FCC impede que as telecomunicações usem subsídios federais de banda larga nos equipamentos Huawei e ZTE.

Esse problema também é separado do posicionamento da Huawei no Departamento de Comércio dos EUA em sua Lista de Entidades.