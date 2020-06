Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O NHS do Reino Unido está se afastando do desenvolvimento de sua solução caseira e, em vez disso, está se voltando para o sistema proposto por uma parceria da Apple e do Google para ativar seu aplicativo de rastreamento de contatos de coronavírus . A mudança foi anunciada e confirmada pelo Departamento de Saúde e Assistência Social (DHSC) em 18 de junho.

A mudança é uma grande mudança de direção para o aplicativo. O desenvolvimento e a discussão em torno do aplicativo aparentemente pararam nas últimas semanas, levando muitos a suspeitar que não estava funcionando da maneira que o NHSX - o grupo de tecnologia responsável pelo projeto - esperava.

A mudança verá rastreamento de contatos embutido nos dispositivos iPhone da Apple e Android do Google, fornecendo as informações sobre contatos próximos, permitindo que uma rede de contatos seja alertada caso um usuário tenha um resultado positivo para o vírus. No entanto, o DHSC confirmou que o aplicativo integrará os aprendizados de seus testes na Ilha de Wight.

"... concordamos em compartilhar nosso próprio trabalho inovador em estimar a distância entre os usuários de aplicativos com o Google e a Apple, trabalho que esperamos que beneficie outros, enquanto utilizamos sua solução para enfrentar alguns dos desafios técnicos específicos identificados por meio de testes rigorosos, "afirma uma declaração conjunta da Baronesa Dido Harding, presidente executiva da NHS Test and Trace, e Matthew Gould, CEO da NHSX.

Espera-se que o aplicativo do NHS tenha a mesma aparência da versão atualmente em teste na Ilha de Wight, mas a mecânica subjacente do aplicativo agora será substancialmente diferente.

O sistema Google-Apple trabalha em um modelo "descentralizado", o que significa que os dados permanecem no telefone e notificam anonimamente outros usuários quando acionados por um diagnóstico COVID-19 positivo. Esta informação não está disponível para o NHS, o que significa que as autoridades não podem coletar os dados e analisá-los.

Originalmente, isso estava na lista de desejos do Reino Unido, permitindo a identificação de pontos de acesso para que as ações pudessem ser tomadas e permitir uma coleta mais ampla de dados epidemiológicos, no chamado sistema "centralizado". Os defensores da privacidade levantaram sinais de alerta sobre essa abordagem, preferindo o modelo descentralizado proposto pelos gigantes da tecnologia.

Quando a Apple e o Google propuseram seu próprio sistema de rastreamento de contatos, o Secretário de Saúde Matt Hancock havia dito que havia potencial para usar o sistema; de fato, foi relatado pelo Financial Times em maio de 2020 que o NHSX estava comissionando um segundo aplicativo para que o Reino Unido pudesse usar qualquer um desses sistemas no futuro.

No anúncio de que o NHS estava mudando para o sistema Google-Apple, Hancock disse: "Países em todo o mundo enfrentaram desafios no desenvolvimento de um aplicativo que ajusta todos esses elementos, mas com a colaboração internacional contínua, esperamos aprender, melhorar e encontre uma solução que fortaleça nossa resposta global a esse vírus ".

Desde o início, especialistas em tecnologia haviam alertado que qualquer sistema de rastreamento de contato que não usasse a abordagem Google-Apple se esforçaria para ser eficaz, devido à maneira como a Apple lida com o acesso ao Bluetooth quando os aplicativos estão em execução em segundo plano. O Bluetooth é o elemento essencial do sistema e, embora o aplicativo NHSX original afirme ter encontrado uma maneira de contornar o problema, suspeitamos que isso ainda faça parte do problema.

O uso do código principal do Google e da Apple deve significar que qualquer aplicativo baseado em seu sistema seja mais eficiente em termos de duração da bateria, além de ter o acesso necessário ao hardware do dispositivo. Ao mesmo tempo, o DHSC está dizendo que está compartilhando suas próprias descobertas com base na proximidade do contato, com o objetivo de melhorar o sistema que a Apple e o Google oferecem.

Embora essa seja uma mudança de direção, ainda não há cronograma para o lançamento do aplicativo.