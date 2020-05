O que é sinal e como você o usa? WhatsApp rival explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Existem vários aplicativos de mensagens disponíveis do Facebook Messenger para o WhatsApp , mas se você se preocupa com privacidade e segurança, é o sinal que deseja baixar.

O sinal pode não ser tão conhecido quanto o WhatsApp, de propriedade do Facebook - ainda - mas possui alguns recursos brilhantes, ótimas opções de privacidade e coleta dados mínimos do usuário.

É tudo o que você precisa saber sobre o Signal, como ele funciona, como você o configura, quais recursos ele oferece e algumas dicas e truques para você começar.

O Signal usa criptografia de ponta a ponta, alimentada pelo Protocolo de Sinal de código aberto, para manter todas as suas conversas seguras. Em outras palavras, a empresa não pode ler suas mensagens ou ouvir suas chamadas e diz que ninguém mais pode.

Não há anúncios nem rastreadores, e a empresa não está ligada a nenhuma outra empresa, nem pode ser adquirida por uma - o WhatsApp é de propriedade do Facebook, mas a Signal nunca pode ser, diz. Em vez disso, é uma organização sem fins lucrativos independente, com desenvolvimento apoiado por doações e doações.

O Signal permite que você faça a maior parte do que você esperaria de um aplicativo de mensagens, além de muito mais. Você pode usar o aplicativo para enviar mensagens de texto, mensagens de voz, fotos, vídeos, GIFs, contatos, localização e arquivos de graça, assim como em aplicativos rivais como o WhatsApp.

Também é possível fazer chamadas de áudio e vídeo através do aplicativo Signal, iniciar um bate-papo em grupo com outros contatos que possuem Signal e enviar adesivos criptografados. Sim, não apenas adesivos, adesivos criptografados.

Existem alguns outros recursos excelentes além dos típicos. Você pode ativar ou desativar os recibos de leitura, ativar ou desativar os indicadores de digitação, escolher se deseja que as chamadas apareçam ou não na lista de recentes e escolher todas as chamadas de retransmissão por meio de um servidor de sinal para evitar revelar seu endereço IP, por exemplo .

Há também a opção de impedir que a tela de bate-papo do sinal apareça no alternador de aplicativos no iOS, ative o Bloqueio de tela para que você precise de Touch ID, Face ID ou sua senha no iOS para desbloquear a tela do Signal e ativar o bloqueio de registro que exigirá o PIN do sinal você configura quando se registra para usar seu número de telefone com o Signal novamente.

E essas nem são todas as opções. O sinal também possui um recurso específico definido para cada bate-papo.

Você pode visualizar o número de segurança para verificar a segurança de sua criptografia de ponta a ponta com um contato específico, por exemplo, além de ativar um recurso chamado Disappearing Messages e escolher a hora em que deseja que as mensagens fiquem visíveis após a leitura.

Também é possível selecionar sons de mensagens diferentes para cada bate-papo e silenciar bate-papos específicos - os quais você pode fazer em aplicativos como o WhatsApp.

O sinal está disponível para dispositivos Android e iOS. Também pode ser usado no iPad e Mac, além de Windows e Linux.

Depois de baixar o Signal para o seu dispositivo iOS ou Android, você precisará digitar o seu número de telefone para começar, como faria no WhatsApp. Você receberá um código para confirmar seu número em uma mensagem, que precisará inserir no aplicativo Signal.

Depois de confirmado, você precisará configurar seu perfil de sinal - apenas um primeiro nome é necessário, com um sobrenome opcional. Depois disso, você configurará um PIN de pelo menos quatro dígitos - PINs alfanuméricos também estão disponíveis como opção.

Esse PIN mantém as informações armazenadas com o sinal criptografado para que você possa acessá-lo. As configurações e os contatos do seu perfil serão restaurados quando você reinstalar o Signal. Depois de configurar seu PIN, você pode iniciar uma nova mensagem no canto superior direito e começar a conversar.

A interface do Signal é clara e simples, tornando-o bastante simples de usar. Para iniciar um novo bate-papo, toque no ícone de lápis no canto superior direito e selecione o contato da lista. Aqui estão algumas dicas úteis para você começar a usar o Signal.

Se você deseja que as mensagens enviadas e recebidas em um bate-papo desapareçam quando são vistas, ative os recursos de Desaparecimento de mensagens.

Abra o bate-papo> Toque no nome do contato na parte superior para acessar as configurações> Ativar mensagens desaparecendo> Use o controle deslizante para escolher a hora em que deseja que as mensagens desapareçam depois.

As opções de tempo são: 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 dia ou 1 semana.

Desativar os recibos de leitura os desativará em todos os bate-papos e você também não os verá nas mensagens enviadas.

Abra Sinal> Toque no ícone da sua Conta no canto superior esquerdo> Privacidade> Ative os recibos de leitura.

Desativar os indicadores de digitação os desativará em todos os bate-papos e, como acontece com os recibos de leitura, você também não os verá quando as mensagens estiverem sendo digitadas.

Abra Sinal> Toque no ícone da sua Conta no canto superior esquerdo> Privacidade> Ative os Indicadores de Digitação.

Você pode excluir uma mensagem depois de enviada, como no WhatsApp. Abra o bate-papo> mantenha pressionada a mensagem que deseja excluir> toque no ícone de lixeira acima do teclado no iOS ou no ícone de lixeira na parte superior direita do Android.

Ativar o Bloqueio de registro significa que o seu PIN de sinal é necessário para registrar seu número de telefone com o Sinal novamente. Se você esquecer seu PIN de sinal, ficará bloqueado na sua conta por sete dias.

Abra Sinal> Toque no ícone da sua conta no canto superior esquerdo> Privacidade> Ativar no bloqueio de registro.

Se você quiser ver seus bate-papos em sinal em outro dispositivo, como seu iPad ou laptop, precisará fazer o download do sinal para a plataforma e siga as instruções abaixo.

Abra o Sinal nos dois dispositivos> Clique no ícone da sua conta no canto superior esquerdo do aplicativo do telefone> Dispositivos vinculados> Vincular novo dispositivo> Digitalize o código QR.

Para desvincular um dispositivo vinculado: abra o sinal> clique no ícone da sua conta no canto superior esquerdo do seu aplicativo de telefone> dispositivos vinculados> toque em Editar no canto superior direito> exclua o dispositivo que deseja desvincular.

Existem três opções de aparência para o Signal - nenhuma delas oferece fundos de papel de parede sofisticados ou qualquer outra coisa - mas uma das três é o modo escuro.

Para ativar o modo escuro: Abra Sinal> Clique no ícone da sua conta no canto superior esquerdo do aplicativo do telefone> Aparência> Escuro.

As notificações de chamadas e mensagens podem aparecer quando o telefone está bloqueado, mas você pode desejar que apenas informações específicas apareçam ou quase nenhuma informação.

Abra Sinal> Clique no ícone da sua Conta no canto superior esquerdo do aplicativo do telefone> Notificações> Mostrar> Escolha entre Nome, Conteúdo e Ações, Somente Nome e Sem Nome ou Conteúdo.

Você pode enviar uma imagem, mas permitir apenas que o destinatário a visualize uma vez. Talvez uma selfie muito ruim. Cuidado, pois o destinatário ainda pode capturar a imagem da tela e o Sinal não informa se eles o fazem.

Abra Sinal> Abra o bate-papo> Toque no ícone "+" no canto inferior esquerdo ao lado do campo de entrada de mensagem> Selecione o ícone Galeria ou role pelas suas fotos> Selecione a imagem> Toque no ícone do círculo com o link no canto inferior esquerdo para alternar para um círculo com um 1x no meio> Pressione a seta azul no canto inferior direito para enviar.

Se você deseja enviar uma nova foto tirada com a câmera no aplicativo Sinal: Abra Sinal> Abra o bate-papo> Toque no ícone da câmera à direita do campo de entrada de mensagem> Tire a foto> Toque no ícone do círculo com o link no meio para mudar para o círculo com 1x> Pressione a seta azul no canto inferior direito para enviar.

Você pode não querer que suas chamadas de sinal apareçam em seus registros de chamadas. Caso contrário, você pode alternar entre um recurso para que não.

Abra Sinal> Clique no ícone da sua conta no canto superior esquerdo do aplicativo do telefone> Privacidade> Ative a opção Mostrar chamadas em recentes.

É possível fazer com que apenas a tela azul do Signal apareça no alternador de aplicativos no iOS, impedindo que você veja a tela de bate-papo.

Abra Sinal> Clique no ícone da sua Conta no canto superior esquerdo do aplicativo do telefone> Privacidade> Ative a opção Ativar segurança de tela.

A ativação do Bloqueio de tela permite que você precise do Touch ID, Face ID ou senha do iOS para desbloquear a tela do Signal. É uma camada adicional de segurança.

Abra Sinal> Clique no ícone da sua Conta no canto superior esquerdo do aplicativo do telefone> Privacidade> Ativar o bloqueio de tela.

Para adicionar uma reação emoji a uma mensagem, tudo o que você precisa fazer é manter a mensagem pressionada. Você terá sete opções de emoji, incluindo coração, polegares para cima, polegares para baixo, um rosto sorridente e choro, um rosto chocado, um rosto choro e um rosto zangado.

Para responder diretamente a uma mensagem específica para que sua resposta apareça com a mensagem para a qual você está respondendo acima, deslize para a direita e para a esquerda na mensagem e digite sua resposta.

Para fazer uma vídeo chamada para alguém no Signal, abra o bate-papo da pessoa para a qual você deseja ligar, pressione o ícone do telefone no canto superior direito. Você pode tocar no ícone de vídeo na chamada para mudar para o vídeo.