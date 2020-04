Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple e o Google começaram a testar seu sistema conjunto de rastreamento de contatos, que ajudará as autoridades de saúde pública a rastrear a disseminação do COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus. As duas empresas estão lançando uma versão anterior, e se chama COVID-19 Exposure Notification no iOS.

Mais especificamente, eles estão lançando uma API - um conjunto de componentes e ferramentas - para um pequeno número de desenvolvedores que estão criando aplicativos para organizações de saúde pública. Essa API os ajudará a integrar a Notificação de Exposição COVID-19 em seus aplicativos - além disso, eles poderão testá-la nas próximas semanas. Apple e Google planejam lançar a API mais amplamente a partir de meados de maio.

Para ser claro, a notificação de exposição COVID-19 é essencialmente um sistema de rastreamento de contatos por telefone. Ele usa os sinais Bluetooth do seu telefone, juntamente com tokens aleatórios, para procurar pessoas que estão a poucos metros de você. O telefone registra esses tokens e, se alguém que é positivo para COVID-19 cruzou seu caminho, um alerta será enviado ao telefone sobre a possível exposição.

Os usuários precisarão optar por este sistema, e tudo será anônimo. Falamos sobre como o sistema funciona neste guia.

A Apple lançou uma versão beta do Xcode 11.5 e a terceira versão beta do iOS 13.5 em 29 de abril, que é o que permite que os desenvolvedores incorporem a API em seus aplicativos. Ele também fornece às autoridades de saúde pública o código necessário para seus aplicativos de saúde. O Google lançou atualizações semelhantes para desenvolvedores do Android e autoridades de saúde pública por meio do Google Play Services e do Android Developer Studio.

Nos próximos meses, o COVID-19 Exposure Notification também será incorporado diretamente no iOS e Android, eliminando a necessidade de usar aplicativos de saúde.