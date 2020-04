O que é o rastreamento de contatos e como ele funciona com os telefones?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Assista a qualquer filme sobre surtos de doenças infecciosas e verá um cenário comum: cientistas e especialistas em saúde pública correndo contra o relógio para encontrar cada pessoa doente, incluindo com quem eles entraram em contato mais recentemente. Isso é chamado de rastreamento de contato e continua até que toda a última pessoa que possa ter sido exposta seja encontrada. É assim que você ajuda a interromper a transmissão de um vírus.

Tradicionalmente, quando uma pessoa fica doente, elas são entrevistadas por autoridades de saúde pública e perguntadas sobre suas interações recentes para saber quem foi exposto ao vírus, como o novo coronavírus. Os funcionários, então, entram em contato com essas pessoas para saber como estão se sentindo e pedir para colocarem em quarentena. Eles também aprendem sobre quem entraram em contato e essas pessoas serão telefonadas.

É um processo minucioso que, em escala global, geralmente significa que não há recursos suficientes para rastrear contatos para cada nova infecção. Em muitos lugares, os especialistas pararam de tentar rastrear todo mundo. É aí que os telefones são úteis.

Todos os smartphones usam rádios sem fio para trocar dados a longas distâncias através de torres de celular ou roteadores Wi-Fi, mas os telefones com chips Bluetooth podem suportar transmissões de curto alcance a até 10 metros de distância. Portanto, em termos de COVID-19, um proprietário de telefone Bluetooth poderá ser alertado em segundos se estiver próximo a outro proprietário de telefone Bluetooth que tenha sido diagnosticado com COVID-19.

Os dois proprietários de telefones Bluetooth simplesmente precisariam usar um aplicativo ou dispositivo envolvido em algum tipo de iniciativa de rastreamento de contatos e, então, seriam capazes de relatar seus sintomas ou diagnóstico para esse sistema. Suas informações poderiam ser rastreadas instantaneamente, possivelmente mapeadas pelo calor e retransmitidas anonimamente entre os proprietários de telefones próximos por Bluetooth. Fácil.

A Universidade de Oxford estimou que 60% da população precisa usar telefones para rastrear contatos para impedir completamente uma pandemia.

Google e Apple anunciaram que estão desenvolvendo um sistema que permitirá que telefones iPhone e Android usem dados Bluetooth para rastrear se você esteve perto de outras pessoas diagnosticadas com COVID-19, a doença que causa o novo coronavírus. Essencialmente, se alguém tiver um resultado positivo para o vírus, poderá informar um aplicativo compatível com o sistema, que notificará os telefones de todos os que estão por perto.

Em outras palavras, o rastreamento de contatos é uma técnica comprovada, e os smartphones podem ajudar a torná-lo possível em escala global. Pode até ser uma forma realmente eficaz de rastreamento de contatos. Pense nisso: você só pode nomear pessoas que você expôs se as conhecer pessoalmente. Mas, com o sistema do Google e da Apple, o estranho que você expôs na semana passada pode ser alertado imediatamente, se os dois o usarem.

O sistema do Google e da Apple, sobre o qual você pode ler mais aqui, será construído em seus próprios telefones e ajudará as agências de saúde pública - como o NHSX - a aproveitar esses recursos para criar seus próprios aplicativos de rastreamento de contatos. De qualquer forma, será completamente voluntário. Somente as informações necessárias serão coletadas e suas informações de identificação pessoal nunca serão fornecidas a terceiros.

Apple e Google dominam o mercado mundial de celulares e têm o potencial de oferecer a plataforma mais ampla para rastreamento de contatos. Eles planejam oferecer uma API às agências de saúde em maio e esperam aumentar seu sistema.

Vários países - Reino Unido, Cingapura, Israel, Austrália e outros na Europa - criaram aplicativos de rastreamento de contatos ou estão em desenvolvimento. No Reino Unido, por exemplo, o NHSX está trabalhando em um aplicativo de rastreamento de contatos que também funcionará com o sistema de entrada da Apple e do Google.

A Apple e o sistema do Google, e até uma proposta de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts , geram IDs aleatoriamente em dispositivos que enviam sinais Bluetooth para outros dispositivos com um aplicativo instalado. Se as pessoas se identificarem como positivas para COVID-19 e derem consentimento para compartilhar essas informações, todos os dispositivos que interagem com esses IDs em tempo definido receberão uma notificação.

Os IDs coletados serão excluídos a cada 14 dias e são completamente separados de qualquer informação pessoal. Eles também são utilizáveis apenas para rastreamento. Google e Apple divulgaram documentos técnicos sobre as especificações de criptografia e Bluetooth por trás de seu sistema de rastreamento de contatos.

Mas, sejamos honestos: o sistema de rastreamento de contatos do Google e da Apple parece vigilância de massa. Ele falhará se não conseguirem convencer pessoas suficientes a experimentá-lo. Devido ao longo histórico de escândalos de dados do setor de tecnologia, sem mencionar as preocupações dos vigilantes da privacidade, não culparemos as pessoas se elas forem cautelosas com o Google e o sistema da Apple. Ambas as empresas precisarão incentivar as pessoas a confiar em seu sistema.

Os governos também não podem tornar obrigatório o sistema de rastreamento de contatos. A Apple e o Google disseram que isso violaria suas condições. A ACLU também propôs diretrizes para garantir a privacidade e a transparência dos sistemas de rastreamento de contatos e recomenda que os sistemas sejam aceitos. Eles dizem que ninguém deve forçá-lo a usar um sistema de rastreamento de contatos, seja uma agência governamental ou uma escola.

Pew descobriu que 60% dos americanos acreditam que o rastreamento de local não fará diferença na limitação da disseminação da propagação do COVID-19, mas 45% consideram aceitável rastrear pessoas que tiveram contato com uma pessoa infectada.