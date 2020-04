Disponibilidade do Sony Xperia 1 II revelada pela Sony

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Sony Xperia 1 II é um dos telefones que deveria ser lançado no Mobile World Congress, recebendo um lançamento online. É um telefone extremamente poderoso, com a Sony cheia de tecnologia - embora a Sony Mobile não tenha revelado quando esse telefone estaria disponível quando foi anunciado.

Agora, temos uma ideia muito melhor, graças à conta em espanhol da Sony no Twitter. Respondendo a uma consulta de um cliente, informou que o Xperia 1 II estaria disponível ainda este mês, ou seja, abril.

Olá Iván, agradecemos seus interesses em novos produtos. O Xperia 1 II estará disponível no mercado até o final deste mês. ^ Nesma - Sony España (@SonyEspana) 13 de abril de 2020

Antes dessa data, a única informação que tínhamos era "final da primavera". A Sony Mobile lançará este telefone em vários mercados diferentes e não há como dizer exatamente qual será o prazo para todas as regiões, mas sabemos que ele chegará à Europa em breve.

O Sony Xperia 1 II é um novo carro-chefe da empresa, com uma tela 4K de 6,5 polegadas com recursos visuais de 90Hz, Qualcomm Snapdragon 865, 5G e um trio de câmeras de 12 megapixels.

É isso mesmo, a Sony não está perseguindo os grandes megapixels deste telefone; em vez disso, está usando um sistema Zeiss que foi desenvolvido pelos especialistas em imagem digital da Sony a partir do braço de suas câmeras Alpha - incluindo um modo burst de 20fps e recursos avançados de vídeo.

Mal podemos esperar para colocar as mãos no telefone mais recente da Sony e fazer um teste completo, algo que até agora não era possível. Ainda não sabemos o preço, mas com os telefones principais ficando mais caros, há uma chance de a Sony ter preços competitivos.