Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Apple e Google se uniram para oferecer um sistema de rastreamento de contatos de coronavírus para dispositivos iOS e Android.

O rastreamento de contatos é algo que os especialistas em doenças fazem há anos para rastrear manualmente a propagação de vírus e conter o número de pessoas expostas. Agora, com smartphones, o rastreamento de contatos pode ser feito de forma mais rápida e anônima. O sistema da Apple e do Google alertará os usuários do iPhone e Android se eles foram expostos ao coronavírus por meio de "notificações de exposição".

A Apple e o Google lançaram APIs para desenvolvedores de aplicativos de autoridades e governos de saúde pública. Esses são um conjunto de ferramentas ou blocos de construção que permitem que os desenvolvedores de aplicativos integrem e ofereçam notificações de exposição COVID-19. Em outras palavras, eles podem dar a seus usuários uma maneira de usar o sistema da Apple e do Google e serem notificados se e quando forem expostos ao coronavírus.

Hipoteticamente, todo mundo com um telefone iOS ou Android pode participar e ajudar a nivelar rapidamente a curva globalmente.

A Apple e o Google estão chamando seu sistema de rastreamento de contatos de notificações de exposição COVID-19, principalmente porque, com ele, os proprietários de dispositivos iPhone e Android poderão receber notificações sobre se foram expostos a pessoas diagnosticadas com COVID-19.

O sistema usa as transmissões Bluetooth de baixa energia de curto alcance do telefone, juntamente com tokens aleatórios, para procurar pessoas que estão a poucos metros de você a cada cinco minutos. Seu telefone registra esses tokens e, se alguém com COVID-19 positivo cruzou seu caminho, um alerta será enviado ao seu telefone sobre a possível exposição.

Você também receberá informações sobre o que fazer para limitar a propagação do vírus ou sobre como procurar assistência médica, se necessário.

Desenvolvedores de aplicativos de autoridades de saúde pública e governos que desejam oferecer a seus usuários uma maneira de serem alertados se forem expostos ao novo coronavírus também podem integrar a Apple e as notificações de exposição COVID-19 do Google em seus aplicativos. Mas as APIs só poderão ser usadas por aplicativos verificados pelas autoridades de saúde pública; eles devem atender a critérios específicos de privacidade e controle de dados.

Você provavelmente poderá baixar um aplicativo de terceiros de uma autoridade de saúde para começar a usar as Notificações de exposição COVID-19 em algum momento deste verão. A segunda fase do sistema de rastreamento de contatos da Apple e do Google, no entanto, permitirá que ele funcione no seu iPhone ou telefone Android sem um aplicativo de terceiros, pois estará disponível diretamente no próprio dispositivo. Isso provavelmente não acontecerá até o final deste ano.

As atualizações de software mais recentes da Apple introduzem a API de notificação de exposição, que permite às autoridades de saúde pública criar aplicativos para iPhone e iPad que, esperamos, ajudem a retardar a disseminação do novo coronavírus. Os aplicativos que usam a API permitem que você receba notificações caso entre em contato com alguém que foi diagnosticado com COVID-19 e deseja compartilhar essas informações.

A Apple disse que aplicativos de governos e autoridades de saúde de mais de 22 países se inscreveram para participar, o que significa que os aplicativos de rastreamento de contratos COVID-19 que usam o sistema de Notificações de Exposição devem chegar em breve.

1/5 Apple/Google

As notificações de exposição COVID-19 serão ativadas por padrão no nível do sistema no iPhone através de uma próxima atualização de software do iOS 13.5. Depois que o iPhone estiver executando essa atualização, se você quiser ajustar as configurações das notificações de exposição do COVID-10, poderá fazê-lo.

Basta seguir estes passos:

Vá para Configurações no seu iPhone

Deslize para baixo e toque em Privacidade

Escolha Saúde

Toque em Notificações de exposição COVID-19 na parte superior

Toque na alternância para desativar as notificações (ou ativá-las, se você já as tiver desativado)

Atualizaremos como esse processo funciona para usuários do Android assim que essas informações estiverem disponíveis.

A Apple planeja lançar uma atualização para dispositivos lançados nos últimos quatro anos. O Google disse que funcionará com o Android 6.0 ou superior.

O rastreamento de contato envolve a identificação de uma pessoa infectada em contato com outras pessoas, e é uma maneira comprovada de conter a disseminação de doenças infecciosas como a COVID-19, mas existem preocupações válidas de privacidade sobre o uso de qualquer tipo de vigilância, mesmo que seja apenas rastreamento de usuários com dados do telefone, para ajudar a combater o coronavírus. Qualquer implementação precisaria ser limitada e evitar a violação da privacidade do usuário.

Se você compartilhar seus dados de boa vontade, a Apple e o Google disseram que sua identidade será anonimizada, pois o sistema transmite chaves criptográficas anônimas, geradas aleatoriamente e alternadas a cada 15 minutos para manter a privacidade. E os servidores centrais não armazenam interações entre chaves. Os dados do Bluetooth também serão criptografados, dificultando ainda mais a identificação de pessoas por hackers.

A Apple e o Google não receberão informações de identificação sobre os usuários, dados de localização ou outros dispositivos em que o usuário esteve próximo.

O sistema foi publicado em white papers, que você pode ver aqui .

As declarações dos CEOs da Apple e do Google estão abaixo.

Para ajudar as autoridades de saúde pública a diminuir a disseminação do # COVID19 , o Google e a @Apple estão trabalhando em uma abordagem de rastreamento de contatos projetada com fortes controles e proteções para a privacidade do usuário. @tim_cook e eu estamos comprometidos em trabalhar juntos nesses esforços. https://t.co/T0j88YBcFu - Sundar Pichai (@sundarpichai) 10 de abril de 2020