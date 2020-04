Como a Apple e o Google planejam usar seu telefone para rastrear o COVID-19

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple e o Google estão desenvolvendo um sistema que rastreia a disseminação do COVID-19, a doença causada pelo coronavírus, usando telefones celulares.

O sistema, que foi publicado em white papers, utiliza transmissões Bluetooth de baixa energia de curto alcance para criar uma rede de rastreamento de contatos, na qual os dados podem ser compartilhados voluntariamente entre usuários que estão próximos um do outro. A Apple e o Google planejam oferecer APIs para iOS e Android a partir do final de abril, para que aplicativos oficiais de organizações de saúde possam se conectar ao seu sistema.

Como usuário, inicialmente, você precisa fazer o download de um aplicativo para relatar se foi diagnosticado. Basicamente, o sistema da Apple e do Google capta os sinais Bluetooth de qualquer telefone que passa nas proximidades a cada cinco minutos e, se uma pessoa é positiva e informou o aplicativo, todos os outros telefones que passaram perto da pessoa infectada nos próximos dias serão ser notificado.

As empresas estão chamando esse processo de "Notificação de Exposição", um termo que eles pensam que descreve com mais precisão o recurso.

Eventualmente, a Apple e o Google planejam incluir o sistema de rastreamento de contatos em seus sistemas operacionais, para que todos os usuários com um telefone iOS ou Android possam participar e participar do esforço. A principal desvantagem do sistema é que ele pode não funcionar em telefones mais antigos e com menor conectividade.

O rastreamento de contato envolve a identificação de uma pessoa infectada em contato com outras pessoas, e é uma maneira comprovada de conter a disseminação de doenças infecciosas, como a COVID-19, mas existem preocupações válidas de privacidade sobre o uso de qualquer tipo de vigilância, mesmo que seja apenas rastreamento de usuários com dados do telefone, para ajudar a combater o coronavírus. Qualquer implementação precisaria ser limitada e evitar a violação da privacidade do usuário.

Se você compartilhar seus dados de boa vontade, a Apple e o Google disseram que sua identidade será anonimizada, pois o sistema transmite chaves criptográficas anônimas, geradas aleatoriamente e alternadas a cada 15 minutos para manter a privacidade. E os servidores centrais não armazenam interações entre chaves. Os dados do Bluetooth também serão criptografados, dificultando ainda mais a identificação de pessoas por hackers.

Apple e Google lançarão APIs para desenvolvedores de aplicativos no final de abril. Isso "permitirá a interoperabilidade entre dispositivos Android e iOS usando aplicativos de autoridades de saúde pública", segundo a Apple. No entanto, nos próximos meses, o sistema será incorporado aos sistemas operacionais da Apple e do Google, para que o uso de aplicativos de saúde pública não seja necessário.

Quanto aos aplicativos que planejam usar o sistema, eles não poderão até a API ficar disponível, naturalmente. O aplicativo de rastreamento de contratos do NHSX , atualmente em teste no Reino Unido, planeja usar o sistema.

A Apple planeja lançar uma atualização para dispositivos lançados nos últimos quatro anos. O Google disse que funcionará com o Android 6.0 ou superior.

Apple e Google lançaram um rascunho da documentação técnica aqui. As declarações dos CEOs de ambas as empresas estão abaixo.

O rastreamento de contatos pode ajudar a diminuir a propagação do COVID-19 e pode ser feito sem comprometer a privacidade do usuário. Estamos trabalhando com o @sundarpichai e o @Google para ajudar as autoridades de saúde a aproveitar a tecnologia Bluetooth de uma maneira que também respeite a transparência e o consentimento. https://t.co/94XlbmaGZV - Tim Cook (@tim_cook) 10 de abril de 2020