Redes do Reino Unido bater de volta em 5G coronavírus notícias falsas e ataques de mastro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As redes telefónicas do Reino Unido atacaram teorias malucas em torno do 5G e do coronavírus, pedindo ao público que não prejudiquem os equipamentos essenciais de rede que - não nos esqueçamos - alimentam as redes telefónicas que todos usamos, incluindo os serviços de emergência.

O Governo também espera que gigantes das redes sociais enfrentem acções e está preparado para obter respostas deles esta semana.

Uma porta-voz do Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Desporto disse à BBC que “Nós também devemos ver empresas de mídia social agindo de forma responsável e tomando medidas muito mais rápidas para parar o absurdo espalhamento em sua plataformas que incentivam tais atos.”

Pensa-se que os rumores se espalharam em grupos locais do WhatsApp e do Facebook, especialmente, embora tenhamos visto alguns posts malucos bolharem no Instagram também.

Um punhado de mastros foram atacados no fim de semana e sabemos que pelo menos quatro deles eram sites executando a rede Vodafone, com alguns sites compartilhados com O2.

“ É mendigar a crença de que algumas pessoas devem querer prejudicar as próprias redes que estão fornecendo conectividade essencial para os serviços de emergência, o NHS e o resto do país durante este difícil período de confinamento”, disse o chefe executivo da Vodafone, Nick Jeffery.

O CEO do consumidor da BT e da EE também twittou: “Os mastros do telefone nos mantêm conectados neste momento extraordinário. E ainda estamos vendo relatos de mastros vandalizados por causa de uma teoria da conspiração ligando tecnologia 5G à disseminação de Covid-19. Esta alegação não tem fundamento. Devemos cuidar da infraestrutura e das pessoas que nos mantêm em contato.”

Todas as quatro redes do Reino Unido divulgaram a seguinte declaração no domingo: “Nossas redes fornecem conectividade essencial aos nossos serviços de emergência e ao NHS; permitem que as famílias chequem seus entes queridos isolados ou vulneráveis; pais ensinem seus filhos de casa, e milhões para serem informados e entretidos como eles ficam em casa.

“ Estamos 100% focados em garantir que as redes móveis e de banda larga do Reino Unido sejam resilientes, garantindo que você, suas famílias e empresas, possam se manter conectados quando você mais precisar.

“ Infelizmente, temos experimentado casos de vândalos ateando fogo em mastros móveis, interrompendo infraestrutura crítica e espalhando informações falsas sugerindo uma conexão entre 5G e a pandemia COVID-19. Não há evidência científica de qualquer ligação entre 5G e coronavírus. Fato.

“ Parar isso é fundamental para manter suas comunidades conectadas. Estas alegações não são apenas infundadas, são prejudiciais para as pessoas e empresas que dependem da continuidade dos nossos serviços. Eles também levaram ao abuso de nossos engenheiros e, em alguns casos, impediram a manutenção essencial da rede.

“ Por favor, ajude-nos a fazer isto parar. Se você testemunhar abuso de nossos operários chave, por favor, comunique. Se virem informações erradas, por favor, chamem. Sua ajuda fará a diferença. Obrigado por seu apoio enquanto trabalhamos juntos para manter nossa nação conectada.”