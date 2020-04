Como reciclar seu telefone antigo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Então, você quer se livrar do seu telefone antigo . O que você faz com isso? Primeiro, não jogue no lixo. Pode ser antigo para você, mas alguém mais poderia usá-lo. E, se estiver quebrado, você ainda não deve descartá-lo, pois isso é péssimo para o meio ambiente.

Alguns lugares começaram a aprovar regulamentos para tentar conter o que é conhecido como "lixo eletrônico". Mas nem sempre é fácil descobrir como e onde se livrar de seus dispositivos de uma maneira que possa beneficiar você, mas também não adicione mais lixo ao planeta. Felizmente, alguns serviços online podem ajudá-lo a descobrir como se livrar do seu telefone com responsabilidade.

O crescente volume de lixo eletrônico, também conhecido como lixo eletrônico, representa uma grande ameaça ao meio ambiente e à saúde humana. Certos componentes nos telefones, por exemplo, contêm materiais perigosos. E, quando não descartados corretamente, eles podem lixiviar essas substâncias tóxicas no solo e nas águas subterrâneas. Felizmente, isso pode ser evitado, pois os telefones podem ser reutilizados, recondicionados ou reciclados de maneira ecológica. Dito isto, apenas cerca de 20% de todo o lixo eletrônico - globalmente - é reciclado, de acordo com a ONU .

Antes de descartar responsavelmente seu smartphone, faça backup de seus dados na nuvem para não perder nada de importante. Você também precisa redefinir os dados de fábrica do seu telefone para não deixar nenhuma informação pessoal para trás para que outras pessoas o encontrem.

Você já atualizou para um novo smartphone trocando seu telefone antigo? Parabéns, você já sabe a maneira mais fácil de reciclar.

Transportadoras e lojas

Verizon , AT&T , Sprint e até Apple oferecem programas de troca, onde você pode trocar um telefone antigo por um desconto em um novo. Varejistas como Best Buy e Staples também têm programas de troca que permitem ganhar com o seu dispositivo antigo. Pode até haver lojas ou empresas de propriedade local perto de você que comprem seus aparelhos eletrônicos antigos. Compre ao redor e tente obter o melhor preço.

Fabricantes de telefones

Quem criou o dispositivo que você está tentando devolver pode ser sua melhor aposta. Samsung , HP e Sony, por exemplo, possuem programas de troca. Provavelmente, a empresa que criou seu dispositivo também oferecerá um esquema de troca para que você possa atualizar os dispositivos com desconto.

Revendedores

Se você já possui um telefone novo e deseja apenas vender seu telefone antigo, também existem opções para isso. Obviamente, o eBay é uma escolha familiar, mas você também deve explorar serviços específicos para revendedores de telefones, como o Gazelle , especializado em comprar e reformar telefones antigos.

Smartphones não são difíceis de dar. Todos conhecemos uma pessoa que parece quebrar ou perder o telefone uma vez por mês. Aqui estão algumas instituições de caridade de nicho que usarão seus dispositivos antigos e os usarão para sempre. A única decisão é: Qual causa você deseja oferecer suporte ao seu dispositivo antigo?

Celulares para soldados

O nome praticamente diz tudo. Celulares para soldados coloca telefones nas mãos dos soldados. Embora não seja exatamente o que você poderia esperar; Eles não enviam seu dispositivo doado para tropas no exterior. Em vez disso, usa os recursos dos telefones doados para comprar cartões telefônicos internacionais que os soldados podem usar com os telefones aprovados por militares. Desde o início de 2004, o Cellphones for Soldiers doou 300 milhões de minutos de tempo de conversação e forneceu fundos de emergência para 3.100 famílias de militares, enquanto reciclava 15 milhões de telefones.

Todo telefone pode ligar para serviços de emergência, e o Secure the Call usa isso para manter seu telefone antigo atendendo a um propósito. Ele coleta telefones antigos e trabalha para colocá-los nas mãos de pessoas isoladas e que precisam de uma maneira de ligar para o 911 a qualquer momento, como vítimas de violência doméstica ou idosos. Ele pega seu telefone com defeito e o troca com empresas de reciclagem de telefones em formas melhores.

Você pode enviar para o Medic Mobile seu telefone antigo, que será reciclado e usará os lucros para financiar serviços de saúde em 26 países da África, Ásia e América Latina. Você pode enviar seu telefone gratuitamente usando um formulário deste site .

Se você estiver no Reino Unido, poderá reciclar seu telefone e doar os recursos para a Oxfam, que combate a pobreza em todo o Reino Unido e aceita doações de todas as formas, até carros. Tem uma página especial dedicada a ajudar você a se livrar do seu telefone antigo.

Mas, se você deseja apenas livrar-se de uma relíquia de um telefone, ou talvez seja a pessoa com uma pilha de smartphones quebrados e não sabe o que fazer com eles, ainda tem muitas opções . Caramba, a maioria das comunidades tem algum tipo de centro de reciclagem que recebe lixo eletrônico.

A Call2Recyle é especializada em reciclagem de baterias e smartphones. Existe desde 1994 e possui inúmeros prêmios. Também lançou programas ao lado dos governos dos EUA e do Canadá. Você pode usar esse localizador no site da Call2Recycle para encontrar um local perto de você. O Coronavirus suspendeu temporariamente todas as devoluções pessoalmente, mas você pode solicitar uma caixa para enviar por correio em um dispositivo.

Lojas de varejo eleitorais

A Best Buy tem sido pioneira na reciclagem de lixo eletrônico; é até a maior recicladora de dispositivos e tecnologia antiga dos EUA. Mas muitas outras lojas de varejo eletrônico também oferecem programas de reciclagem para telefones, incluindo Walmart , Staples , Target, Home Depot e Lowes.

Seu reciclador local

Obviamente, algumas coisas são velhas demais ou quebradas demais para serem facilmente recicladas para instituições de caridade ou lojas. Portanto, se você ainda não encontrar um local compatível para doar seu telefone antigo, é hora de entrar em contato com a recicladora local ou a autoridade de gerenciamento de resíduos. Isso pode custar-lhe alguma coisa, mas geralmente não é suficiente para quebrar o banco. Por exemplo, nossa estação de coleta de lixo local cobra US $ 5 para reciclar responsavelmente as TVs.