(Pocket-lint) - Hoje em dia, se você ouvir falar de um telefone com menos de duas câmeras traseiras, será uma surpresa. Os fabricantes estão colocando mais lentes e sensores nos aparelhos do que nunca. Na verdade, a Huawei P40 Pro + tem um arranjo de câmera penta - cinco câmeras na parte traseira - para oferecer maior versatilidade na fotografia.

Mas por que essas cinco câmeras, o que as várias lentes podem fazer, e o P40 Pro + oferece as melhores câmeras em um telefone como resultado? Aqui está uma análise do que é o quê.

1: Câmera principal: sensor SuperSensing de 50 MP, tamanho de 1 / 1,28 pol, abertura f / 1.9, equivalente a 24 mm, estabilização ótica (OIS)

2: Câmera ultra-grande angular: lente cine de 40 MP, f / 1.8, 18 mm

3: Lente de zoom nº 1: ótica 3x (72 mm), 8 MP, f / 2.4, OIS

4: Lente de zoom nº 2: periscópio óptico de 10x (240 mm), 8 MP, f / 4.4, OIS

5: Sensor de profundidade de tempo de voo (ToF)

A razão de ter mais de uma câmera é oferecer diferentes visões do mundo. Uma lente pode não ser grande o suficiente para encaixar naquela foto de grupo, por exemplo, ou você pode querer fotografar um objeto mais distante sem perder qualidade e, portanto, usar um zoom.

Esta é a razão pela qual o Huawei P40 Pro + possui cinco ópticas em sua câmera traseira, cada uma ligada a seu próprio sensor individual. Há a câmera principal - que detalharemos mais abaixo - e uma oferta de ângulo mais amplo para caber mais no quadro, ao lado de duas lentes de zoom para permitir que assuntos mais distantes apareçam em close-up no quadro.

A quinta "câmera" na P40 Pro + é um sensor de profundidade, ou sensor de tempo de voo , que sem dúvida não é uma câmera tradicional, já que sua pequena quantidade de dados de resolução é utilizada apenas para mapear a distância - o que pode em seguida, ser usado pelo software para auxiliar no desfoque de fundo (bokeh) com maior precisão.

Matriz vermelha, amarela, azul (RYYB) [Não é vermelha, verde, azul (RGB)]

Frequência amarela melhor para captura com pouca luz

O P40 Pro + faz mais do que apenas juntar um monte de câmeras, já que a Huawei está usando suas próprias tecnologias de maneiras mais criativas. O primeiro deles é o sensor SuperSensing que a câmera principal usa.

A ideia por trás disso - que vimos pela primeira vez no P30 Pro - é ler a luz vermelha, amarela e azul (em um arranjo RYYB 4x4) em vez do vermelho, verde, azul normal (RGB - geralmente no que é chamado de matriz Bayer) . As frequências de luz amarela respondem de forma diferente e, portanto, são melhores para fotografar com pouca luz em termos do que o sensor pode derivar das informações de luz que chegam. Também funciona realmente, como apontamos em nossas análises do Mate 30 Pro e P40 Pro .

No entanto, este sensor específico vai ainda mais longe. Em primeiro lugar, tem 50 megapixels, o que o torna altamente resoluto. Em segundo lugar, seu tamanho, em 1 / 1,28 pol., É quase o dobro de um sensor de câmera de telefone normal. Isso significa que cada pixel em sua superfície é maior, garantindo maiores propriedades de captação de luz.

Além disso, a Huawei usa um método de processamento quatro-em-um (sobreamostragem), onde os resultados finais são de 12,5 megapixels, fornecendo imagens ainda mais nítidas nesta escala reduzida, mas ainda de grande formato. Você pode fotografar em resolução máxima, se preferir. Esta é uma metodologia bastante comum para a maioria das câmeras de telefone agora.

Comprimentos focais equivalentes de 18 mm, 24 mm, 72 mm e 240 mm

Ultra-wide, standard e duas lentes zoom separadas

Muitas câmeras oferecem "zoom", mas se for zoom digital, tudo o que faz é cortar a imagem e criar pixels imaginários a partir dos que estão ao seu redor (semelhante ao aumento de escala).

Sim, existem algoritmos inteligentes que podem fazer isso de maneiras inteligentes - mas a resolução do corte do zoom digital nunca é tão refinada quanto um zoom óptico verdadeiro, em que uma lente é projetada para fornecer detalhes ideais.

É por isso que o P40 Pro + tem duas lentes de zoom. Se ele simplesmente pular de sua câmera principal até o zoom máximo, isso seria excessivo. Ao adicionar etapas entre - aqui um zoom de 3x antes de 10x - é capaz de reunir informações do sensor principal e dois zooms para compilar as melhores informações de todos eles, para os melhores resultados possíveis.

Ainda é possível pinçar para aplicar zoom entre as distâncias focais fornecidas - como 2x, 5x, 7x e assim por diante - com resultados ainda bastante decentes graças a este método de combinação.

Estamos um pouco perplexos porque o P40 Pro + não optou pelo zoom ótico 5x e sensor RYYB do P40 Pro , já que essa combinação certamente faria mais sentido. Talvez esteja apenas sendo salvo para o P50 Pro, hein?

De qualquer forma, ter todas essas lentes, usadas para se complementar, não dá a sensação de estar usando cinco câmeras. A experiência é fluida entre os lotes, portanto, a configuração da penta realmente visa permitir uma maior versatilidade e potencial de tiro. Então, sim, ter cinco câmeras é certamente melhor do que uma ou duas.

Depois de usar o P40 Pro +, podemos confirmar que é um atirador realmente hábil. No entanto, o mesmo acontece com muitos outros telefones hoje em dia. Do Oppo Find X3 Pro e sua peculiar câmera macro , ao Samsung Galaxy S21 Ultra e sua abordagem mais comedida para a seleção de câmeras .

Além disso, como destacamos em outro lugar, os telefones Huawei não suportam mais o Google Play Services, como tal, a app store é, em vez disso, a Huawei App Gallery - que não contém tantos aplicativos, mas não tem outros aplicativos úteis. Existem soluções alternativas, como Petal Search , mas do ponto de vista do consumidor central não é uma experiência padrão.

Portanto, embora as câmeras P40 Pro + possam ser excelentes, há uma questão mais ampla sobre a adequação deste dispositivo para um público mais amplo.

Escrito por Mike Lowe.