Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma tendência se desenvolveu ao longo do ano passado, pré-datando a pandemia do COVID-19, de capas de smartphones e protetores de tela, adicionando “revestimentos antimicrobianos” às suas crescentes listas de recursos.

Novos casos de grandes nomes como Gear4 , Tech21 , Speck e OtterBox adicionaram os revestimentos na esperança de ganhar a corrida pelas compras das pessoas.

A proteção contra quedas e a proteção contra riscos aparentemente não são suficientes para deixar as pessoas empolgadas com as novas quedas de casos ano após ano - justas o suficiente. De fato, não há desvantagem em um revestimento antimicrobiano, apenas seu principal benefício: ele pode ajudar a inibir o crescimento de micróbios na capa ou na tela do telefone.

Dito isto, a pandemia acima mencionada lançou questões de higiene em grande relevo nas últimas semanas, e estávamos interessados em investigar exatamente o que você pode realmente esperar de um caso antimicrobiano, quando se trata dessa categoria mais assustadora de desagradável - o vírus.

Sem rodeios, a resposta é simples: muito pouco. Conversamos com um médico do NHS, além de um microbiologista, e ambos esclareceram que, embora aqueles sem formação em ciências possam não gostar disso, existem diferenças entre produtos com propriedades antimicrobianas e antivirais.

Como nos disse Chris Micklem, pesquisador da Universidade de Cambridge, “é importante entender as diferenças entre bactérias, fungos e vírus e perceber que o que pode funcionar para uma dessas coisas não necessariamente funciona para as outras. "

Como explica Micklem, “embora existam materiais que demonstram diminuir a longevidade de certas partículas de vírus em sua superfície, ainda não está claro se as tecnologias de revestimento antimicrobiano comumente anunciadas, vendidas em sua forma atual, terão esse efeito antiviral” .

É claro que o COVID-19 é uma doença causada por um vírus, o SARS-CoV-2 , e, embora possa parecer óbvio, é importante que as pessoas percebam que um revestimento antimicrobiano não fará muito para combatê-lo. Isso ocorre principalmente porque um vírus não é um micróbio - são categorias totalmente diferentes de entidade.

Para combater um vírus, então, como muitos serviços de saúde em todo o mundo estão reiterando, as pessoas devem se concentrar na lavagem das mãos e no distanciamento social, sem depender de revestimentos potencialmente envelhecidos nas capas de telefone.

Falando anonimamente, um médico na linha de frente do NHS do Reino Unido reiterou isso. Quando pedimos a eles que revisassem os materiais de marketing detalhando os revestimentos antimicrobianos nas capas de telefone, eles responderam: “As alegações parecem estar relacionadas à colonização bacteriana e, portanto, seriam inadequadas para proteger contra o COVID. As medidas recomendadas pela Public Health England permanecem as mais sensatas, e o público deve ser cético em relação a marketing menos escrupuloso nesses tempos de incerteza. ”

Para deixar claro, nenhum dos casos que encontramos alegou que seus revestimentos fariam qualquer coisa para combater um vírus. No entanto, também é verdade que o próprio entendimento dos clientes de termos como "antimicrobiano" e "antibacteriano" pode levar a alguma ambiguidade nessa frente.

De fato, um dos principais fabricantes mundiais de revestimentos antimicrobianos foi rápido em garantir que as pessoas entendam isso também. A Microban emitiu uma declaração para esclarecer que suas “tecnologias antimicrobianas incorporadas são eficazes contra uma infinidade de micróbios nocivos ao produto, mas atualmente não é comprovadamente possuidor de propriedades antivirais quando incorporadas aos produtos”.

A tecnologia da Microban é realmente usada pelos casos Speck , para deixar claro que seus revestimentos são representativos daqueles em questão, e o fato de estar recebendo perguntas nessa frente demonstra que algumas pessoas não têm certeza.

Isso deve deixar bem claro, portanto, que, embora esses casos possam representar etapas em termos de limpeza e gerenciamento de sujeira, você não deve ter ilusões sobre o poder deles para ajudar a evitar um vírus.