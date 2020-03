Como manter o telefone limpo e livre de bactérias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nestes tempos de incerteza, um dos principais conselhos é lavar regularmente as mãos . Está tudo muito bem, mas, como também precisamos mais do que nunca de nossos telefones para se comunicar com amigos e familiares isolados, também devemos limpar nossos telefones e outros dispositivos regularmente.

A primeira coisa a dizer é que muitos telefones têm um revestimento resistente a impressões digitais (chamado de revestimento oleofóbico ou repelente de óleo). Você não deseja usar produtos de limpeza doméstica - como o limpador de janelas - pois degradará esse revestimento. Produtos de limpeza abrasivos também podem arranhar seu telefone.

É importante limpar manchas e outras marcas, principalmente se a marca for causada por algo que possa manchar outros itens. Isso inclui, mas obviamente não se limita a maquiagem, loções ou cremes para o corpo, tinta, tintura de cabelo ou qualquer coisa assim.

1. Desconecte todos os cabos, incluindo fones de ouvido

2. Use um pano macio e úmido. Se você tem um pano que veio com um par de óculos ou óculos de sol, esse é o tipo de coisa a usar. Use movimentos circulares para limpar manchas ou outras marcas.

3. Se você precisar limpar ainda mais o telefone, use um pouco de água com sabão. Se o seu telefone é à prova dágua, isso não é um problema. Se estiver, poupe e evite aberturas como uma porta USB-C ou Lightning.

4. Para dar mais um passo, use um pano antibacteriano. Eles estão disponíveis em locais como Office Depot, Currys PC World ou Staples , além de mercearias / supermercados e Amazon . Você quer ter certeza de que eles não contêm álcool nem amônia.

5. Se você tiver fiapos ou outros fiapos na porta do telefone, tente soltá-lo. Use apenas ar comprimido se você realmente precisar, como muitos fabricantes recomendam, mas pode ser a única maneira.

Escusado será dizer que você estará tocando seu telefone. Mas e os outros? Dada a grande necessidade de higiene no momento, recomendamos que você não permita que seus filhos ou parceiros toquem seu telefone - ou pelo menos mantenha o contato no mínimo - e o máximo que puder para tentar não usar dispositivos compartilhados como a família iPads sem lavar as mãos depois.

Alguns casos têm revestimentos antibacterianos - o NueVue é uma das empresas que produz casos nesse sentido para aparelhos iPhone, iPad e Samsung - os casos do NueVue têm um "revestimento antimicrobiano de microfibra" projetado para matar bactérias nocivas no telefone. A Tech21 também os produz para vários aparelhos iPhone e Samsung Galaxy.

Empresas como a Invisibleshield também produzem protetores de tela - o VisionGuard + para iPhone alega reduzir 99,99% das bactérias nocivas.