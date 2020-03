Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HMD Global é mais conhecida por produzir telefones Nokia , mas a empresa sempre teve ambições em outros segmentos. Juntamente com o lançamento de novos dispositivos Nokia para 2020, a empresa agora se ramificou com um novo serviço - dados de roaming.

O Serviço de Roaming Global HMD Connect é um SIM que fornece dados de roaming em 120 países ao redor do mundo. A idéia é que você compre o SIM e coloque-o no telefone, sabendo que está pagando uma taxa fixa, e não as taxas que sua operadora regular possa aplicar. É realmente um plano para viajantes regulares, ao invés de turistas que estão indo para um país.

Isso lhe dará liberdade e significa que você pode chegar a um novo destino e se conectar com o mínimo de problemas. A HMD Global disse que este será um SIM físico inicialmente, potencialmente expandindo para o eSIM no futuro.

"Nossa visão compartilhada com a HMD Global permite conectividade celular inteligente e acessível em qualquer lugar do mundo. Nossa plataforma AXON GlobalNet oferece uma conexão segura e acessível a assinantes de todo o mundo. Estamos entusiasmados com o futuro trabalho com a equipe da HMD Global e esperamos ansiosamente inovando mais novos serviços no futuro ", disse Martin Manniche, fundador e CEO da Greenwave Systems, parceiro do novo serviço.

Tudo será controlado através de um aplicativo, oferecendo uma interface de usuário fácil. Depois de se inscrever, um cartão SIM chegará pela postagem para você usar.

O serviço será lançado inicialmente na versão beta e pode ser acessado no HMDConnect.com, com o kit inicial, incluindo o SIM, que custa 19,95 €. Você terá planos de roaming por 14 dias a partir de 9,95 €, com atualizações de 5 € disponíveis. Países adicionais serão adicionados ao plano de roaming no futuro para uma cobertura mais ampla.

Ainda estamos esperando ouvir todos os detalhes, mas com a maior parte do planeta atualmente bloqueada, pode levar algum tempo até que algum de nós teste o novo serviço da HMD Global.