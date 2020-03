Por que a cobertura 5G se espalhará rapidamente para áreas mais suburbanas e rurais do Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O 5G está disponível em muitas cidades do Reino Unido, mas a cobertura ainda é muito irregular. Isso ocorre porque as redes móveis se concentraram em permitir um punhado de mastros em cada área.

No entanto, a Ofcom está prestes a leiloar mais espectro 5G às quatro grandes redes móveis, O2, EE, Vodafone e Three. As regras sobre como isso funcionará revelam que há um forte impulso para melhorar a cobertura fora das principais áreas urbanas.

O principal argumento é que o leilão aumentará a quantidade de ondas aéreas disponíveis para serviços móveis em um quinto (18%).

A Ofcom está lançando 80 MHz de espectro na faixa de 700 MHz, após quatro anos de trabalho para limpar a faixa de usos existentes para TV digital terrestre e microfones sem fio.

Essas ondas de rádio são ideais para fornecer cobertura móvel de boa qualidade ", tanto em ambientes internos quanto em áreas muito amplas - incluindo o interior". A capacidade também receberá um impulso como resultado.

A Ofcom também visa dar aos operadores a oportunidade de criar blocos mais contínuos do espectro 5G. Isso tem sido algo que a Three tem comentado como uma vantagem competitiva - basicamente porque atualmente possui um bloco de 100Mhz, é capaz de fornecer velocidades de pico mais rápidas.

Desta vez, os vencedores dos 120hz também de espectro de 3,6-3,8 GHz poderão negociar entre si em termos de onde seu espectro fica dentro da banda. Isso ajudará as redes a aumentar a capacidade e a velocidade de suas redes.

Conforme anunciado anteriormente, a Ofcom está impondo um limite de 37% no espectro geral que qualquer empresa móvel pode manter após o leilão. Isso deve apaziguar as redes que não ficaram felizes com a alocação de espectro de Three da última vez.

Todas as redes também se comprometeram a fornecer cobertura 4G de boa qualidade a pelo menos 90% do Reino Unido nos próximos seis anos.