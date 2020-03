Melhores próximos telefones dobráveis para 2020: os principais telefones flexíveis que você pode esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os smartphones dobráveis entraram em cena em 2019, tornando a indústria de telefonia muito mais interessante depois de anos de estagnação e retângulos com o mesmo espelho. Foi uma chance de mostrar designs, ser mais aventureiro e fazer algo diferente. E a melhor parte: nenhuma empresa lançou um produto exatamente como outro.

Para 2020, esse mercado em particular, sem dúvida, se desenvolverá à medida que novas empresas se juntarem às suas próprias iterações, e os fabricantes existentes amadurecerem e se aperfeiçoarem para melhorar a deles. Embora o custo ainda possa ser proibitivo para muitas pessoas, esses são os dispositivos pelos quais esperar no futuro próximo.

A Huawei lançou oficialmente o seu smartphone dobrável de segunda geração no início de 2020, e apresenta muitos dos mesmos recursos de design e hardware do Mate X original . É essencialmente um tablet de 8 polegadas que se dobra para fora, deixando você com uma grande tela comum de estilo smartphone do lado de fora.

Possui uma dobradiça mais resistente que o modelo de primeira geração e possui carregamento rápido de 55W como padrão. É muito grande e precisará de alguma forma de proteção para impedir que a tela seja danificada com o uso, mas parece sólida, bem-feita e - o que é mais importante - possui poderosos componentes internos.

A grande questão atualmente é se a falta do Google Play Services impedirá que ele se torne um sucesso global no mercado dobrável em desenvolvimento.

A Samsung fez duas facadas no seu primeiro Galaxy Fold antes de finalmente liberá-lo para o público, mas esperamos que, com a segunda geração, ele tenha aprendido com esse processo e possa lançar uma atualização sem os problemas iniciais de design e durabilidade.

Há sugestões de que a Samsung oferecerá uma opção de cerâmica para uma construção mais premium, além de possuir uma estrutura metálica de aço inoxidável para substituir o alumínio mais leve e menos durável.

A maior atualização de recursos da primeira geração provavelmente será uma tela externa maior e mais útil. Há rumores de que ocupará muito mais espaço na capa e pode ser quase um painel de borda a borda com molduras finas. Também há rumores de que ela possui a mesma configuração de câmera do Galaxy S20 + .

Até agora, espera-se que a Samsung lance o telefone no meio de 2020, com a possibilidade de chegar em julho.

Portanto, essa é uma questão interessante e, como possui duas telas em vez de um único painel flexível, há um argumento a ser discutido sobre se ela deve ou não estar na lista, mas procura fornecer uma solução para o mesmo problema que muitos dos smartphones dobráveis atuais: encaixe uma tela grande no seu bolso.

Como o Mate XS e o Galaxy Fold, é mais um tablet dobrável do que um telefone dobrável, mas a Microsoft trabalha nele há anos e foi finalmente anunciado oficialmente no final de 2019.

Você pode usá-lo para jogar com aplicativos, jogos e fazer / receber chamadas e executa o Android (não o Windows). Sendo um fator de forma incomum e com a Microsoft querendo fazer as coisas do seu jeito, a interface parece ser uma versão altamente personalizada do Android, mas o Android ainda é.

A única desvantagem deste produto de aparência interessante é que temos que esperar até o final de 2020 até que ele esteja disponível. A Microsoft disse que estará pronta para os feriados.

O presidente da Xiaomi, Lin Bin, twittou um vídeo teaser de um telefone dobrável em 2019 - então a tendência está no radar da empresa chinesa - embora ainda não tenhamos um lançamento.

O dispositivo dobra os dois lados, permitindo uma unidade de telefone menor a partir do tablet 4: 3 maior. O vídeo mostra o software se adaptando de acordo com o fator de forma, mas o vice-presidente da Xiaomi nos disse que a empresa ainda está estudando quais tecnologias devem ser oferecidas.

Atualmente, o dispositivo é apenas uma amostra de engenharia, embora Bin tenha dito que, se for apreciado por um número suficiente de pessoas, a empresa consideraria o desenvolvimento de uma versão para consumidor. Uma patente apareceu desde então , sugerindo que poderia ser o caso.

No MWC 2019, a TCL anunciou seu DragonHinge, que pode aparecer em vários modelos de telefones dobráveis, além de wearables. Isso ocorreu mais na CES 2020, onde vimos o protótipo de telefone na forma utilizável . No entanto, o TCL não nos diz como é chamado, mesmo que o tenha mostrado várias vezes.

O dispositivo abre e fecha como uma carteira. A tela está do lado de dentro e, embora não exista tela externa, a empresa também mostrou um conceito com uma tela na capa no passado.

Desde então, a empresa exibiu outro protótipo que apresenta duas dobradiças, expandindo-se para um dispositivo que oferece três telas. Desdobrado, este protótipo TCL tem uma tela de 10 polegadas, basicamente transformando-o em um tablet.

Mais emocionante, no entanto, é provavelmente o dispositivo que não se dobra. A TCL usou a mesma tecnologia de tela flexível para desenvolver um telefone que é lançado, como as TVs roláveis pop-up da LG. Então, ao invés de se desdobrar, a tela parece simplesmente se expandir na frente dos seus olhos quando você deseja um painel maior, pois ele se espalha pelo chassi do telefone.

O único problema do TCL é que, até o momento, ele não lançou um único smartphone dobrável ou flexível de qualquer forma para consumo público, apenas parece satisfeito com a exibição de conceitos e protótipos por enquanto. Portanto, não sabemos se ou quando algum deles estará disponível para compra.

A Oppo registrou patentes para um smartphone dobrável. Foi relatado que o gerente de produtos da empresa disse que as notícias sobre os planos de smartphones dobráveis da Oppo apareceriam potencialmente no MWC 2019, mas não apareceram.

Em vez disso, as imagens do dispositivo foram parar no site de microblog chinês Weibo e também houve algumas renderizações oficiais de patentes . O telefone é claramente um protótipo e possui uma tela envolvente OLED do lado de fora, em vez de dobrar internamente. Com base nas imagens Weibo, um lado da tela possui uma moldura mais espessa para as câmeras e assim por diante, embora esse não fosse o caso nas imagens de patente.

Quando o telefone dobrável Oppo será lançado ainda não é conhecido, mas certamente parece que a empresa irmã OnePlus lançará um em algum momento.

OLED de 6,2 polegadas, resolução 4K

Qualcomm SD855, 8GB RAM

128/256 / 512GB de armazenamento

Há muito tempo se afirma que a Sony também está trabalhando em um smartphone dobrável. Vários vídeos conceituais das Configurações técnicas mostram o quão incrível o dispositivo pode ser. Com vários nomes especulados, incluindo o Xperia Note Flex, alega-se que o dispositivo dobrável da Sony levará as coisas para o próximo nível e também oferecerá uma tela transparente.

Um leitor de impressão digital na tela, uma câmera traseira dupla e o chip Snapdragon 855 da Qualcomm são especificações listadas nos vazamentos conceituais. Diz-se também que o smartphone dobrável Sony Xperia possui uma junta de polímero e um display OLED de 6,2 polegadas com resolução 4K quando dobrado.

A Apple registrou algumas patentes para telefones dobráveis, sugerindo que a empresa Cupertino também está trabalhando em um dispositivo para atender a essa tendência. De acordo com uma patente , o smartphone dobrável da Apple pode usar "dobradiças sobrepostas" anexadas a "telas flexíveis".

Outra patente sugere que o dispositivo possa rolar em vez de dobrar , enquanto outra sugere que a área de dobragem será mantida quente para evitar rachaduras. Naturalmente, os rumores são muito contraditórios.

O co-fundador da empresa disse à Bloomberg que realmente quer fazer uma. Mas ainda podemos esperar um pouco mais.

Diz-se que o Google também está procurando dobráveis, mas não esperamos um telefone Pixel dobrável tão cedo. Antes do I / O do Google no ano passado, o Google disse à CNET que estava fazendo a prototipagem de dispositivos dobráveis: "Estamos definitivamente fazendo a prototipagem da tecnologia. Fazemos isso há muito tempo", disse Mario Queiroz, líder de desenvolvimento de pixel do Google.

No entanto, ele acrescentou: "Acho que ainda não há um caso de uso claro ... Estamos criando um protótipo de monitores dobráveis e muitas outras novas tecnologias de hardware e não temos nenhum anúncio de produto relacionado a ser feito no momento".