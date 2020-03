O telefone RedMagic 5G da Nubia permite que você jogue com uma tela de 144Hz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nubia anunciou seu próximo telefone para jogos . Ele será lançado na China primeiro, mas terá um lançamento global em breve.

Chamado RedMagic 5G, possui a tela com maior taxa de atualização do mercado - 144Hz - e o mais recente processador da Qualcomm com conectividade 5G de modo duplo. O RedMagic 5G vem com um painel AMOLED de 6,65 polegadas FHD + (2340x1080 pixels) com uma taxa de atualização de 144Hz.

Outros recursos incluem um Qualcomm Snapdragon 865 com modem X55, até 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento UFS 3.0, uma câmera selfie de 8 megapixels, uma câmera traseira de 64 megapixels, um scanner óptico de impressão digital embutido e uma bateria de 4.500 mAh e carregamento rápido de até 55W.

1/3 Nubia

Ah, e há conectividade Wi-Fi 6, um fone de ouvido e uma configuração de três microfones para captura de áudio ideal. Também existem botões de disparo do ombro, com uma taxa de amostragem de 300Hz e um atraso de toque de 3ms. Quanto ao software, ele roda o Red Magic OS, baseado no Android 10.

O modelo básico de 8GB / 128GB custa CNY3.799 (US $ 540), enquanto o modelo de 12GB / 128GB custa CNY4.099 (US $ 585) e o modelo de 12GB / 256GB custa CNY4.399 (US $ 625). Finalmente, há o modelo de armazenamento de 16 GB de RAM e 256 GB por CNY4.999 (US $ 712). Mas há também uma "Edição transparente", que custará CNY 4.599 (US $ 655) se você quiser o modelo de 12 GB / 256 GB. O modelo de 16 GB / 256 GB custará CNY 5.199 (US $ 740).

Você pode obter o RedMagic 5G a partir de 19 de março na China e será lançado globalmente a partir de abril nas cores Preto, Marte Vermelho e Cyber Neon.