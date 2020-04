Perigo 5G desmascarado: Existe algum risco para a saúde dos sinais 5G?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As redes telefônicas 5G representam algum tipo de perigo? Essa é a questão-chave em torno da implantação atual da tecnologia 5G nos EUA e no Reino Unido.

Houve protestos contra o 5G, enquanto alguns militantes conseguiram convencer as autoridades locais a pausar o lançamento. No entanto, a quantidade de informações desatualizadas on-line sobre o tema é impressionante.

Usamos propositadamente conselhos oficiais do governo e do corpo de saúde neste recurso, em vez de depender de informações de fornecedores e redes 5G que obviamente têm um interesse comercial na implantação 5G.

E não estamos dando crédito a nenhuma teoria da conspiração sobre 5G causando coronavírus - que são notícias falsas para as quais não há nenhuma evidência.

As redes 5G usam ondas de rádio da mesma forma que outras tecnologias e formas de comunicação. Mas as redes 5G usam ondas de maior frequência do que as redes móveis mais antigas.

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA diz que não há “novas implicações para 5G”, dizendo que “as conclusões alcançadas com base no corpo atual de evidências científicas abrange [ Frequências 5G”.

No Reino Unido, a opinião da Public Health England (PHE) é de que “a exposição global deverá permanecer baixa em relação às orientações e, como tal, não deve haver consequências para a saúde pública”.

O

regulador do Reino Unido Ofcom realizou um estudo completo do Reino Unido sobre a tecnologia. Ele mediu 16 locais de 5G em 10 cidades e cidades em todo o Reino Unido olhando para locais onde 5G uso “é provável que seja mais alto”. Estes locais incluíam centros comerciais e centros de transporte.

Ofcom diz: “Em todos os locais, as emissões eram uma pequena fração dos níveis incluídos nas diretrizes internacionais, conforme definido pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP). E o máximo medido em qualquer local foi 1,5% desses níveis.”

O ICNIRP é uma organização independente sem fins lucrativos criada em 1992 para avaliar o impacto das ondas eletromagnéticas nas pessoas e no ambiente.

Também realizou agora a sua própria pesquisa sobre o impacto do 5G e afirma que não há evidência de qualquer efeito sobre a saúde.

O

ICNIRP revisou suas diretrizes em 11 de março de 2020, dizendo que elas são “mais apropriadas do que as diretrizes de 1998 para as frequências mais altas que serão usadas para 5G no futuro”.

O

presidente do ICNIRP, Dr. Eric van Rongen, disse: “Sabemos que partes da comunidade estão preocupadas com a segurança do 5G e esperamos que as diretrizes atualizadas ajudem a colocar as pessoas à vontade”.

“ As diretrizes foram desenvolvidas após uma revisão minuciosa de toda a literatura científica relevante, workshops científicos e um extenso processo de consulta pública. Eles fornecem proteção contra todos os efeitos adversos para a saúde cientificamente fundamentados devido à exposição EMF (campo eletromagnético) na faixa de 100 kHz a 300 GHz.” Isso abrange a totalidade dos comprimentos de onda 5G presentes e futuros.

A tecnologia 5G usada nos EUA e no Reino Unido atualmente adere a todas as diretrizes do ICNIRP e os operadores de rede estão comprometidos em cumpri-las.

No entanto, é verdade que pode haver um “pequeno” aumento na exposição às ondas de rádio. Public Health England (PHE) diz: “É possível que haja um pequeno aumento na exposição geral às ondas de rádio quando 5G é adicionado a uma rede existente ou em uma nova área.

“ No entanto, espera-se que a exposição global permaneça baixa em relação às diretrizes e, como tal, não deve haver consequências para a saúde pública.”

Mais espectro está sendo disponibilizado para 5G. As frequências mais altas que estão sendo discutidas para o futuro 5G são cerca de 10 vezes maiores do que as usadas pelas redes móveis atuais, até algumas dezenas de gigahertz (GHz).

Nas áreas urbanas, a tecnologia de alta frequência (onda milímetro ou mmWave) será utilizada para maximizar a capacidade e a velocidade. Isso já foi lançado para numerosas cidades dos EUA (embora com cobertura muito limitada) e também virá para o Reino Unido e a Europa no final de 2020 ou 2021. São estes sinais de maior frequência que causam maior preocupação com a saúde 5G.

No entanto, como salienta a EPS, estes sinais de alta frequência já foram utilizados anteriormente e “estiveram presentes no ambiente há muitos anos”. Eles ainda são classificados como “não-ionizantes”, como os sinais usados para fornecer rádio, TV e Wi-Fi.

O

Dr. Van Rongen do ICNIP disse que as novas diretrizes do corpo “fornecem orientação de exposição melhor e mais detalhada” para a faixa de frequências mais alta acima de 6 GHz, que inclui MmWave.

Fundamentalmente, ele acrescentou “A coisa mais importante para as pessoas lembrarem é que as tecnologias 5G não serão capazes de causar danos quando essas novas diretrizes forem cumpridas”.

É verdade que MmWave é maior freqüência do que os comprimentos de onda usados para transmissão, mas eles ainda são menor freqüência do que a luz visível. E eles certamente não se enquadram na categoria “ionizante” como raios-X ou ultravioleta.

Estas ondas não vão muito longe e são bloqueadas por paredes e até mesmo pelo corpo humano. A EPS diz que, embora menos estudos tenham sido realizados em frequências mais altas, “os mecanismos biofísicos que regem a interação entre ondas de rádio e tecidos corporais são bem compreendidos em frequências mais altas e são a base das diretrizes do ICNIRP.

“ A principal mudança no uso de frequências mais altas é que há menos penetração de ondas de rádio nos tecidos do corpo e absorção da energia do rádio, e qualquer aquecimento consequente, torna-se mais confinado à superfície do corpo.”