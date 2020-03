Perigos do 5G desmascarados: existe algum risco à saúde devido aos sinais 5G?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As redes telefônicas 5G representam algum tipo de perigo? Essa é a principal questão em torno do lançamento atual da tecnologia 5G nos EUA e no Reino Unido.

Houve protestos contra o 5G, enquanto alguns ativistas conseguiram convencer as autoridades locais a interromper o lançamento. No entanto, a quantidade de informações erradas on-line sobre o assunto é impressionante.

Utilizamos propositalmente conselhos oficiais do governo e do organismo de saúde nesse recurso, em vez de confiar nas informações de fornecedores e redes 5G que obviamente têm interesse comercial na implantação do 5G.

As redes 5G usam ondas de rádio da mesma maneira que outras tecnologias e formas de comunicação. Mas as redes 5G usam ondas de frequência mais alta que as redes móveis mais antigas.

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA diz que "não há novas implicações para o 5G", afirmando que "as conclusões alcançadas com base no atual corpo de evidências científicas cobrem as frequências [5G]".

No Reino Unido, a opinião da Public Health England (PHE) é que "a exposição geral deve permanecer baixa em relação às diretrizes e, como tal, não deve haver consequências para a saúde pública".

Regulador do Reino Unido A Ofcom agora realizou um estudo completo sobre a tecnologia no Reino Unido . Ele mediu 16 locais 5G em 10 cidades do Reino Unido, procurando locais onde o uso 5G "é provavelmente o mais alto". Esses locais incluíam shopping centers e centros de transporte.

Ofcom diz: "Em todos os locais, as emissões foram uma pequena fração dos níveis incluídos nas diretrizes internacionais , conforme definido pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP). E o máximo medido em qualquer local foi de 1,5% desses níveis . "

O ICNIRP é uma organização independente sem fins lucrativos.

A tecnologia 5G usada nos EUA e no Reino Unido segue as diretrizes da ICNIRP e os operadores de rede estão comprometidos em cumpri-las.

No entanto, é verdade que pode haver um aumento "pequeno" na exposição a ondas de rádio. A Public Health England (PHE) diz: "É possível que haja um pequeno aumento na exposição geral às ondas de rádio quando o 5G é adicionado a uma rede existente ou em uma nova área.

"No entanto, a exposição geral deve permanecer baixa em relação às diretrizes e, como tal, não deve haver consequências para a saúde pública".

Mais espectro está sendo disponibilizado para 5G. As frequências mais altas discutidas para o futuro 5G são cerca de 10 vezes mais altas do que as usadas pelas redes móveis atuais, até algumas dezenas de gigahertz (GHz).

Nas áreas urbanas, a tecnologia de alta frequência (onda milimétrica ou mmWave) será usada para maximizar a capacidade e a velocidade. Isso já foi implementado em várias cidades dos EUA (embora com cobertura muito limitada) e também chegará ao Reino Unido e à Europa no final de 2020 ou 2021. São esses sinais de maior frequência que causam maior preocupação com a saúde do 5G.

No entanto, como PHE ressalta, esses sinais de alta frequência já foram usados anteriormente e "estão presentes no ambiente há muitos anos". Eles ainda são classificados como não ionizantes, como os sinais usados para fornecer rádio, TV e Wi-Fi.

É verdade que o mmWave tem uma frequência mais alta que os comprimentos de onda usados para transmissão, mas ainda é mais baixa que a luz visível. E eles certamente não se enquadram na categoria ionizante, como raios-x ou ultravioleta.

Essas ondas não vão muito longe e são bloqueadas por paredes e até pelo corpo humano. PHE diz que, embora menos estudos tenham sido realizados em frequências mais altas ", os mecanismos biofísicos que governam a interação entre ondas de rádio e tecidos corporais são bem compreendidos em frequências mais altas e são a base das atuais restrições da ICNIRP.

"A principal mudança no uso de frequências mais altas é que há menos penetração das ondas de rádio nos tecidos do corpo e a absorção da energia do rádio, e qualquer conseqüente aquecimento, ficam mais confinados à superfície do corpo".