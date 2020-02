O Realme X50 Pro 5G é um telefone de nível principal que cobra mega rapidez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Realmes lançou um smartphone 5G com especificações emblemáticas baseadas na plataforma Qualcomm Snapdragon 865. Ele também possui carregamento rápido SuperDart de 65W extremamente rápido, além de suporte para Wi-Fi 6, que poucos telefones possuem atualmente.

O X50 Pro é o segundo telefone 5G da Realme - estreou o telefone X50 baseado no Snapdragon 865G na China em janeiro. Este novo aparelho também possui uma tela AMOLED de 6,44 polegadas e 90Hz.

A Realme foi anunciada como uma das primeiras empresas a usar a mais recente plataforma 5G da Qualcomm em dezembro. Embora o telefone esteja sendo lançado na Índia apenas por enquanto, em breve chegará a outros mercados, incluindo a Europa.

Existem três modelos com armazenamento de 6 ou 8 GB de RAM / 128 GB e armazenamento de 12 GB de RAM / 256 GB e memória LPDDR5 rápida. O software é o Android 10, com a interface do usuário Realme na parte superior.

Há também uma configuração de câmera quad de 64/12/8/2 megapixels, além de câmeras frontais duplas de 32 e 8 megapixels. A lente traseira de 12 megapixels possui um zoom híbrido de 20x, enquanto também há uma lente grande angular e modo retrato.

Alguns rumores antes do lançamento sugeriam que o X50 Pro teria um scanner de impressão digital montado na lateral, mas o telefone possui um leitor de impressão digital subexibido como suspeitávamos.

O carregamento SuperDart com fio de 65W via USB-C corresponde ao carregamento SuperVOOC de 65W que a empresa irmã Oppo demonstrou no ano passado. O aparelho levará de vazio a 60% em 15 minutos - coisas impressionantes.

A Realme diz que entrou nas sete principais marcas globais de smartphones durante a última parte de 2019 e agora tem mais de 25 milhões de usuários.

Você pode conferir uma repetição do evento de lançamento do X50 Pro aqui: