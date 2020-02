Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima série P40 da Huawei pode vir com uma configuração de câmera altamente atualizada , de acordo com um novo relatório.

A GizChina afirmou que o P40 contará com um sensor de imagem Sony IMX700 CMOS de 52 megapixels (1 / 1,33 polegadas). É uma versão personalizada do novo IMX686, que está chegando a muitos telefones emblemáticos de 2020. O relatório sugeriu que esse sensor não apenas traz pixels maiores, mas também uma imagem melhor com pouca luz.

Há rumores de que a série Huawei P40 também possui binning de 16 pixels, que combina 16 pixels adjacentes para formar um "super pixel" de 4,48μm. Se for verdade, será o primeiro smartphone a fazê-lo. Para comparação, o Samsung Galaxy S20 Ultra oferece tamanho de pixel de até 2,4μm, combinando nove pixels adjacentes.

Você também pode esperar uma matriz de cores RYYB, em vez do filtro RGGB Bayer padrão, permitindo 40% mais luz e um equilíbrio de cores mais preciso do que o que você vê na maioria dos telefones. A câmera principal também será ajudada por um sensor ultralargo, uma lente telefoto variável e um sensor 3D ToF. O P40 também pode ter mais ISO que o P30 Pro, que pode chegar a 4.09.600.

Por fim, a Huawei provavelmente carregará sua próxima série com modos de disparo com IA e aprimoramentos de vídeo. Provavelmente saberemos mais em breve, já que a linha Huawei P normalmente estreia em março e pode muito bem aparecer nas próximas semanas.