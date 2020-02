  Como assistir o lançamento do X50 Pro 5G da Realme on-line

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A marca irmã Oppo, Realme, está anunciando um novo telefone principal durante um evento de lançamento transmitido ao vivo em 24 de fevereiro.

A Realme se autodenomina "a marca de smartphone que mais cresce no mundo" e não esconde que o evento deve estrear o telefone X50 Pro 5G - diz que o tema do evento é "Speed of the Future".

A Realme diz que entrou nas sete principais marcas globais de smartphones durante a última parte de 2019 e agora tem mais de 25 milhões de usuários.

O evento acontecerá em Madri desde que o Mobile World Congress 2020 foi cancelado devido ao surto de coronavírus.

Aqui estão os vários tempos globais para anotar. O lançamento ocorre na segunda-feira, 24 de fevereiro.

1:00 São Francisco

04:00 Nova York

9:00 Londres

10h Paris, Madri, Berlim

14:30 Nova Délhi - também há outro evento de lançamento.

17:00 Pequim

20:00 Sydney

O evento está sendo transmitido ao vivo no YouTube e colocaremos o vídeo aqui quando estiver disponível. Também estará disponível no Facebook e realme.com .

Veremos o segundo smartphone 5G da Realme, que terá especificações emblemática e será baseado na plataforma Qualcomm Snapdragon 865. Também esperamos dois modelos com 8 GB de RAM / 128 GB e 12 GB de RAM / 256 GB.

A Realme foi anunciada como uma das primeiras empresas a usar o novo chipset durante o evento de lançamento da Qualcomm em dezembro passado e estreou o telefone X50 baseado no Snapdragon 865G na China em janeiro.

Esta nova versão do X50 Pro aumentará a aposta novamente, especialmente no departamento de câmeras.

Há rumores de que o X50 Pro terá uma configuração de câmera quad de 64MP, além de câmeras frontais duplas de 16MP e 8MP.

Esperamos um display OLED que é um passo à frente do display LCD no X50 padrão.

Alguns rumores também sugerem que o X50 terá um scanner de impressão digital montado na lateral, mas achamos que é mais provável que exista um sob a tela, continuando a tendência que vimos há alguns anos.

O carregamento com fio SuperDart também melhorará nas gerações anteriores com o impressionante carregamento com fio de 65 W. Isso corresponde ao carregamento de 65W SuperVOOC que a empresa irmã Oppo demonstrou no ano passado.

O novo aparelho Realme contará com o ColourOS 7, que é baseado no Android 10.