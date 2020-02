O Modo Ambiente do Assistente do Google chega aos telefones OnePlus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A OnePlus anunciou que o Modo Ambiente do Assistente do Google está sendo implementado em seus smartphones.

É compatível com qualquer telefone OnePlus do OnePlus 3 e posterior: essencialmente todos os dispositivos dos últimos quatro anos.

Para aqueles familiarizados, esse Modo Ambiente é muito semelhante ao modo Assistente do Google que você obtém ao colocar um telefone Pixel no Suporte Pixel ; essencialmente transformando seu telefone em uma tela de assistente inteligente. Como mini versão do Nest Hub .

Quando ativado, pode ser usado para mostrar uma apresentação de slides de fotos de um álbum do Google Fotos, ou apenas mostrar cartões com informações relevantes para o dia, como clima, trânsito e compromissos no calendário.

Obviamente, você também pode usar este modo ambiente para controlar qualquer dispositivo inteligente, como luzes, termostatos ou tocadores de música.

De acordo com o OnePlus, é fácil configurá-lo. Basta conectar um carregador ao telefone OnePlus e você receberá uma notificação perguntando se deseja configurá-lo.

Você também pode configurá-lo manualmente, acessando o aplicativo do Google, tocando em Mais> Configurações> Assistente do Google> guia Assistente e rolando para baixo até o telefone na seção "Dispositivos".

Agora, em Personalização, você deverá ver uma opção do Modo ambiente que pode ser ativada.

Dizendo isso, tentamos em nossas unidades OnePlus 7T e 7T Pro até agora e, atualmente, os recursos não estão aparecendo como uma opção, então há uma chance de que isso não seja uma implementação imediata para todos os dispositivos ao mesmo tempo.

